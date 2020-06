Hannibal, Netflix cambia radicalmente la serie in attesa della quarta stagione

Anche se non ci sono ancora novità sulla quarta stagione di Hannibal, lo serie NBC è da poco arrivata su Netflix (solo negli USA), che ne ha acquisito i diritti.

Tutti i fan dello show hanno notato un particolare che di certo migliora la qualità visiva dello show. Hannibal è una serie caratterizzata da toni estremamente cupi, che talvolta possono rendere piuttosto complessa la visione di vari episodi tendendo a stancare facilmente la vista dello spettatore.

Netflix per evitare tutto ciò, ha deciso di aumentare la luminosità delle immagini, rendendo tutto molto meno buio e tenebroso. Con la maggiore luminosità, lo spettacolo è ora più facile da vedere. Si tratta di un'assoluta novità, mai prima d'ora un piattaforma digitale aveva apportato una modifica così sostanziale di un prodotto pubblicato in prima istanza altrove. Ricordiamo infatti che prima di approdare su Netflix, la serie della NBC aveva avuto anche un breve trascorso su Amazon Prime.

Basato sulla saga di libri di Thomas Harris e sull'iconico Dr. Hannibal Lecter, lo show di Fuller si è in gran parte allontanato dai film di Anthony Hopkins e si è invece concentrato sul rapporto tra Lecter e Will Graham. La terza stagione si è conclusa nel 2015 con un finale che ha lasciato tutti i fan col fiato sospeso. Ben cinque anni sono trascorsi da allora, ma la speranza di rivedere il noto cannibale non si è mai assopita.

Molti sono gli argomenti che potrebbe tratta Hannibal 4, e si spera che ben presto possano giungere notizie sulla sua messa in cantiere. Non ci resta che attendere e continuare a sperare.