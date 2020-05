Hannibal: possibile una quarta stagione? Le parole di Mads Mikkelsen

La fanbase di Hannibal, sin da quando la serie è stata cancellata, sta lottando per cercare di riportare sul piccolo schermo lo show, e ora la star danese Mads Mikkelsen ha incuriosito i fan, insinuando la possibilità che Hannibal possa realmente tornare con una quarta stagione, coronando lo sforzo dei fan in questi anni.

Lo show verrà pubblicato su Netflix e chissà che proprio il colosso dello streaming non possa riprendere in mano le redini del progetto e portarlo avanti producendo la quarta stagione.

Ad entusiasmare i fan è stato Mads Mikkelsen, che con un post su Instagram che promuove l'arrivo su Netflix USA dello show nel prossimo mese ha riacceso la voglia dei fan di vedere un nuovo ciclo di episodi.



Mikkelsen nel post ha scritto:"Hannibal arriva su Netflix a giugno: è in arrivo la stagione 4 di Hannibal?". Ovviamente la frase ha mandato in visibilio i fan, che ora davvero credono alla possibilità di vedere una nuova stagione dello show.

Il tutto corroborato dalle parole dello showrunner Bryan Fuller. Lo scorso anno Fuller ha ricordato che 'nessuno ha rinunciato' all'idea di riportare Hannibal sul piccolo schermo:"Ho chiarito che io voglio farlo, il cast vuole farlo e il produttore esecutivo vuole farlo" scrisse in un tweet.

"Serve solo una rete o un servizio di streaming che voglia farlo. Non credo ci sia un orologio o una data di scadenza. Abbiamo solo bisogno di qualcuno che si faccia sentire".

Prima di Mads Mikkelsen si era pensato a David Tennant per il ruolo di Hannibal Lecter.