Hannibal e quegli script rimaneggiati più volte: 'Volevamo solo il meglio per la serie'

Hannibal è approdato su Netflix e sta facendo molto parlare di se per la sue scene violente e psicologicamente sconvolgenti. In attesa di una quarta stagione ancora incerta, Bryan Fuller ha raccontato come gli script siano stati rimaneggiati, modificando radicalmente le idee iniziali per rendere la serie molto più interessante e profonda.

"Per la prima stagione, è stato interessante, perché ho scritto il pilot ed era veramente in linea con ciò che Thomas Harris aveva scritto. Gran parte dei libri erano confluiti in esso. Abbiamo realizzato quattro o cinque sceneggiature, e poi ho visto il pilot, e ho visto il lavoro che Hugh e Mads stavano facendo, e ho visto il lavoro che stava facendo David Slade. Quei quattro o cinque script non sembravano abbastanza buone, e così li ho buttati. E poi abbiamo ricominciato. Abbiamo cambiato il nostro approccio perché le quattro o cinque sceneggiature che avevamo fatto erano molto procedurali e canoniche. La serie meritava di più".

La serie tratta dai libri di Thomas Harris, basa le sue vicende sull'iconico Killer cannibale Hannibal, interpretato da Mads Mikkelsen, legato all'agente dell' FBI Will Graham interpretato da Hugh Dancy. Il tutto condito da scene raccapriccianti che hanno richiesto un bel po' di impegno:

"Uno degli episodi iniziali riguardava una sparatoria di massa in un McDonald's. Stavamo provando a fare una critica sulla cultura del fast food e quella delle armi. Ora, ripensandoci, mi sembra folle. Non c'è modo di realizzare una cosa del genere senza essere offensivo per qualcuno. Non che mi interessi offendere le persone, ma era comunque inelegante. Sento una profonda responsabilità nel cercare di elevare il genere, qualunque cosa io stia facendo. Quindi abbiamo buttato via tutti quei copioni, e poi comunque è stato un disastro per il resto della stagione".

Per facilitare la sua visione, Netflix ha radicalmente modifcato Hannibal, snaturando i colori originali della serie. Questo non è stato gradito da molti telespettatori che erano molto legati alla produzione originale.