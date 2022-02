Hannibal e Sherlock, a marzo tutte le stagioni su Amazon Prime Video

Sarà un marzo davvero pieno di grandi titoli quello di Amazon Prime Video, e la piattaforma streaming ne aggiungerà altri due rendendo disponibili anche tutte le stagioni di Hannibal e di Sherlock.

Avremo la seconda stagione di Star Trek: Picard; arriverà lo spin-off animato di The Boys Diabolical; vedremo anche la seconda stagione di Upload.

Quello targato Amazon Prime Video sarà un marzo all'insegna delle più attese serie tv, e come tale non potevano mancare all'appello due grandi titoli seriali come Hannibal di NBC e Sherlock della BBC.

Dello show ormai terminato con Mads Mikkelsen e Hugh Dancy capitanato da Bryan Fuller arriveranno tutte e tre le stagioni a partire dal 1 marzo, mentre della serie tv con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman ideata dai veterani di Doctor Who Steven Moffat e Mark Gatiss saranno caricate sulla piattaforma le quattro stagioni uscite finora e lo speciale The Abominable Bride a partire dall'8 marzo.

Al momento sembrano lontani i giorni in cui si potrà tornare sul se di Sherlock per una quinta stagione, visti anche i numerosissimi impegni soprattutto sul fronte cinematografico di Cumberbatch e Martin, ma la situazione potrebbe essere leggermente diversa per Hannibal, dato che i fan chiedono ormai da tempo a gran voce una nuova stagione o un almeno revival, e cast e crew si dicono più che disposti a tornare nel caso.

Vedremo però come si svilupperà la situazione... Intanto, rewatch per tutti grazie a Prime Video!