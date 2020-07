Hannibal: la stagione 4 sconvolgerà la timeline della serie con Mads Mikkelsen?

La terza stagione di Hannibal ha lasciato tutti impietriti per il suo finale mozzafiato e , nonostante le sue numerose possibilità narrative, la serie con Mads Mikkelsen è da tempo in bilico tra il proseguimento e lo stop ai lavori. A dire la sua il creatore dello show Bryan Fuller, che anticipa alcune possibili svolte per Hannibal 4.

"Sono molto fiducioso [che ci sarà una quarta stagione]", ha detto ai microfoni di Nerdist in occasione della reunion di cast e tecnici. "La cosa bella è che ci vorranno anni, forse cinque, forse sette, per rincontrare Hannibal e Will, perché quello è proprio il tempo in cui sono stati in fuga. La storia riprenderà da quel punto e noi attenderemo pazienti di raccontarla".

L'ideatore ha poi scherzato sull'ambientazione e sui toni che vorrebbe dare ad Hannibal 4: "Sarebbe in un posto soleggiato e afoso, molto diverso se paragonato alle fredde e cupe giornate di Toronto. Penso che sarebbe divertente vederli in un clima più mite, che vanno al mare e si godono il sole: insomma, un posto tutto nuovo".

La quarta stagione della serie con Mads Mikkelsen, se mai entrerà in produzione, potrebbe quindi sconvolgere l'intera struttura narrativa e temporale delle sanguinose avventure di Hannibal Lecter e William Graham. Ricordiamo però che non è stato firmato ancora nessun contratto e che, formalmente, la serie è terminata nel 2015 con la messa in onda della 3x13. Ultimamente però molti stanno accarezzando l'idea di una nuova stagione e se c'è chi pensa già alla possibile trama di Hannibal 4, proprio la piattaforma produttrice potrebbe aver fornito nuovi e più concreti indizi su Hannibalo 4.