Happy Days: le 5 guest star che forse non avete mai notato

Happy Days ha avuto in totale 255 episodi e il direttore del casting deve aver lavorato costantemente solo per mantenere l'Arnold's pieno di clienti. La sitcom è anche riuscita a segnare alcuni importanti cameo di celebrità e a dare ruoli importanti ad alcune celebrità in erba.

Tra i vari cameo, abbiamo pensato di selezionare i 5 più curiosi e impensabili. Ecco quali sono:

Robin Williams: in Fantascienza anche per Fonzie (quinta stagione) e Il ritorno di Mork (sesta stagione), i fan di Happy Days possono osservare il punto di partenza del celebre attore comico. Proprio questi due episodi hanno permesso a Robin Williams avere un trampolino di lancio verso il successo, ma il più memorabile è stato certamente Fantascienza anche per Fonzie tanto che spesso i fan dimenticano che abbia fatto anche un secondo cameo l'anno successivo.

Tom Hanks: ebbene sì, il pluripremiato attore americano ha preso parte all'episodio della decima stagione Vendetta tremenda vendetta nei panni del Dr. Dwayne Twitchell. Un mese dopo che la sitcom The Bosom Buddies mandò in onda il suo episodio finale, l'attore all'epoca ancora emergente apparve come un tizio che deve regolare i conti con Fonzie. È un maestro di karate che cerca di litigare a causa di un rancore risalente alla terza elementare. Era la prima volta che qualcuno picchiava Fonzie.

Christopher Knight: l'ex Peter Brady apparve in un episodio di San Valentino dal titolo Il giorno dei fidanzati. Il suo ruolo è quello del fidanzato di Joanie. Dopo che lei gli ha dato un biglietto stropicciato, lui le chiede di andare a baciarlo a Inspiration Point.

Cheryl Ladd: Happy Days non solo presentava le star televisive del passato, ma anche alcuni idoli del piccolo schermo di quel periodo. Ecco una futura Charlie's Angel, che interpretava una star del cinema.

Hank Aaron: la leggenda del baseball si presentò per fare un cameo nello spot di Mr. C. Sebbene l'episodio sia andato in onda nel 1980, l'icona dei Milwaukee Braves all'epoca in pensione ritraeva il suo io più giovane.

Sapevate che Henry Winkler ha anche vinto un Emmy, ma non per Happy Days bensì per la serie di HBO Barry. Sapevate, inoltre, che il cast di Happy Days aveva avviato una causa contro CSB?