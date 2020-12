Happy Days: i 5 personaggi più importanti, dal peggiore al migliore

Happy Days è uno degli ultimi programmi televisivi a mostrare, in maniera molto nostalgica, i gloriosi anni '50 e lo ha fatto per ben 255 episodi e 11 stagioni dal 1974 al 1984.

La serie ha avuto talmente tanto successo da avere numerosi spin-off, ma una serie così grossa ha bisogno di marea di personaggi per riempire tante ore di televisione. Abbiamo osservato la famiglia allargata Cunningham, i frequentatori del Drive-In di Arnold, gli studenti della Jefferson High School, i bravi cittadini di Milwaukee e i tanti, tanti amori di Arthur Fonzarelli.

Nel corso della messa in onda, diversi attori chiave andavano e venivano e alcuni di loro sono scomparsi del tutto senza lasciare traccia. Vediamo, però, chi sono secondo noi i 5 personaggi più importanti della serie.

Iniziamo con Howard Cunningham, il padre della famiglia Cunningham. Sarebbe stato facile rendere Howard il papà della sitcom stereotipata dandogli un carattere irascibile, oppressivamente conservatore e desideroso di oziare in una poltrona reclinabile. Gli scrittori, tuttativia, gli hanno dato molto più cuore e generosità e abbiamo potuto conoscere molto più della sua normale vita personale. In un certo senso, era un po' Fred Flintstone, un po' Andy Taylor.

Continuando troviamo Joanie Cunningham, la piccola della famiglia. Un buon personaggio si evolve nel tempo e nessun personaggio è cambiato nel corso della serie come la giovane Cunningham. Sebbene Happy Days sia durata "solo" 11 stagioni, Joanie è cresciuta da bambina a donna matura in maniera molto graduale. Passa da coccolare un peluche nella prima stagione a sposarsi e lavorare al liceo, tutto con estremo spirito irriverente e a tratti fastidioso per i suoi parenti e amici, ma divertente per gli spettatori.

Passiamo poi alla mamma, Marion Cunningham. Sì, Happy Days trattava principalmente la prima generazione di boomer, ma i personaggi anziani erano forse i più amati dell'intera serie. Marion era una donna volitiva e ha avuto anche il potere di chiamare Fonzie "Arthur" e farla franca. In "Marion Rebels", si stanca di essere solo una casalinga e accetta un lavoro da Al's. Insomma, una donna di altri tempi.

Prima di arrivare al numero uno, sul secondo gradino del podio non possiamo non parlare di Richie Cunningham. Fonzie, infatti, potrebbe essere stato il punto focale della serie, ma Richie era il suo cuore. Certo, l'amico è poi diventato un insegnante di vita nel corso dello spettacolo, ma Richie è stato il vero esperimento riuscito di formazione e l'anima della famiglia Cunningham.

Concludiamo, ovviamente, con Fonzie. Se sembra troppo ovvio, è perché lo è indiscutibilmente. Fonzie era il fulcro dello spettacolo, il suo emblema, il suo re, il suo volto. Happy Days deve dare molto ad Henry Winkler per il suo successo anche commerciale, tanto che in quegli anni si vendevano più gadget di Fonzie che del resto della famiglia Cunningham. Impossibile non affermare quanto il suo personaggio sia stato importante anche nella cultura popolare globale nonostante una breve decadenza.