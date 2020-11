Happy Days: 5 scene indimenticabili che hanno fatto la storia!

Tra il bacio di scena tra Henry Winkler e la comparsa del fratello di Richie, sono molte le scene che hanno reso celebre Happy Days e che continuano ad appassionare gli spettatori a distanza di più di 30 anni.

Una delle scene più indimenticabili è senz'altro quella che compare nella stagione 2, episodio 11 Vigilia di Natale. La famiglia Cunningham si appresta a festeggiare il Natale, ma Richie si rende conto che l'amico Fonzie passerà le feste da solo. A quel punto lo invita a casa, ma sarà l'ultima volta in cui comparirà Chuck Cunningham, il fratello maggiore di Richie uscito di scena nella seconda stagione e sparito nel nulla senza alcuna ragione effettiva.

Nell'episodio 6 della terza stagione, Richie finalmente si ribella nei confronti dei bulli. Dato che non può essere sempre difeso da Fonzie, decide di prendere lezioni di Jujitsu. Da chi? Ma da Arnold, interpretato dal grande Pat Morita, il celebre maestro della tetralogia The Karate Kid.

Sempre nella terza stagione è storico l'episodio 10 in cui Fonzie organizza un appuntamento a quattro per aiutare l'amico Cunningham. Qui compaiono Laverne e Shirley e questo episodio darà vita alla serie spin-off Laverne & Shirley interpretata da Penny Marshal e Cindy Williams andata avanti per otto stagioni con un totale di 178 episodi.

Un'altra importante scena è quella che osserviamo nell'episodio 22 della stagione 5 dove compare Robin Williams nei panni dell'alieno Mork. Questo ruolo lo avrebbe continuato anche in Mork & Mindy dal 1978 al 1982 lanciando a tutti gli effetti la sua carriera.

Chiudiamo questo mini-elenco con l'episodio 3 della stagione 6 quando Fonzie diventa cieco. Ebbene sì, dopo aver battuto la testa contro uno dei vassoi di Alfred inizia a perdere la vista. Quando avviene i Cunningham cercano di aiutarlo e lo fanno in un modo inusuale: smontano la moto dell'amico e gli chiedono di rimontarla. Quello è l'oggetto più amato da Fonzie che lo costringerà a ritrovare la vista e rimettere insieme i pezzi.

Volete sapere che fine ha fatto il cast di Happy Days? Ecco a voi un breve approfondimento.