Happy Days: annunciata la reunion della serie cult con Ron Howard e Henry Winkler

In vista delle imminenti elezioni presidenziali degli Stati Uniti, ci sarà un'incredibile reunion del cast di Happy Days, la serie cult degli anni '70 e '80 che ha letteralmente segnato un'epoca e lanciato personaggi del calibro di Ron Haward.

Questo evento è stato organizzato dal Partito Democratico del Wisconsin, con lo scopo di raccogliere fondi per le elezioni e fare in modo che Donald Trump non venga nuovamente eletto. Per l'occasione Ben Wikler, un politico locale, ha detto:

"Siamo entusiasti che uno show reso famoso a Milwaukee torni a casa per contribuire a rendere Donald Trump un presidente da un solo mandato. Sappiamo che tutte le strade per la Casa Bianca passano attraverso il "Badger State" e con il cast di Happy Days che ci aiuta a raccogliere fondi per riprenderci la Casa Bianca, crediamo ancora di più di poter ottenere una vittoria il 3 novembre".

Alla reunion di Happy Days prenderanno parte oltre al già citato Ron Howard anche Henry Winkler, indimenticabile interprete di Arthur "Fonzie" Fonzarelli, lo sceneggiatore della serie Lowell Ganz, Anson Williams e Marion Ross. Durante questo incontro virtuale, il cast risponderà non solo alle domande dei fan, ma rivelerà anche particolari aneddoti della serie che più di ogni altra ci ha presentato l'American way of life.

