Happy Days, gli attori finiti nel dimenticatoio dopo la serie TV

Nel mondo della cultura popolare esiste una temuta malattia chiamata sindrome di Chuck Cunningham, dal nome del figlio maggiore di Happy Days che è tragicamente scomparso dalla serie senza spiegazioni.

Questa malattia spesso devasta personaggi innocenti il ​​cui unico crimine non è stato di essere abbastanza utili per la progressione di una trama. Non sempre la sindrome colpisce gli attori nel bel mezzo della serie, ma può arrivare anche dopo il termine di un'opera. Vediamo, quindi, gli attori finiti nel dimenticatoio dopo Happy Days.

Tra questi spicca proprio il sopracitato figlio maggiore della famiglia Cunningham, Chuck che doveva essere una specie di mentore del fratello Richie interpretato da Ron Howard. Inizialmente i produttori scelsero Gavan O'Herlihy per il ruolo di Chuck, ma il personaggio non non ha funzionato molto bene e gli sceneggiatori hanno trovato delle difficoltà per includerlo efficacemente negli episodi. Molte delle sue apparizioni sono state brevi scambi con la sua famiglia prima di andare agli allenamenti di basket e, tra tutti i personaggi della prima stagione, Chuck ha ricevuto il minimo sviluppo. A peggiorare le cose c'è stato l'abbandono dello show di O'Herilhy prima della fine della prima stagione e quindi è stato scelto Randolph Roberts per interpretare il personaggio negli ultimi episodi della stagione. Già a questo punto Fonzie di Henry Winkler era diventato un personaggio emergente nello show e ha assunto il ruolo previsto inizialmente per Chuck. Dalla seconda stagione in poi non è sentito più parlare né di Chuck né degli attori che lo interpretavano.

Tutti i fan di Happy Days, inoltre, non possono che ricordare con grande affetto la piccola “Sottiletta”, la sorella di Richie. Purtroppo la sua storia dopo la serie è tutt’altro che positiva. Infatti le apparizioni dell'attrice Erin Marie Moran Fleischmann in televisione sono diventate sempre più rare ed è finita per toccare i margini non solo dello spettacolo, ma proprio della società tanto che nel 2012 le è stata addirittura pignorata l’abitazione finendo a vivere nel rimorchio della matrigna. Alla base di questi eventi vi era un grave problema di alcolismo e anche la matrigna è finita per allontanarla. Henry Winkler pare abbia provato inutilmente ad aiutarla, ma alla fine l'attrice è morta nel 2017 a causa di un male incurabile.

Non tutti gli attori di Happy Days hanno avuto la fortuna di nomi come Ron Howard e Henry Winkler, ma chi più chi meno è riuscito ad andare avanti nel mondo dello spettacolo. Purtroppo tra questi ci sono stati anche i sopracitati drammatici esempi contrari. Cosa ne pensate di queste curiosità? Sapevate inoltre che anche il cast di Happy Days aveva avuto delle controversie e che esiste una serie animata della celebre sitcom?