Happy Days: gli attori storici che oggi non ci sono più

Happy Days è una situation comedy televisiva di grande popolarità e successo andata in onda in prima visione negli Stati Uniti d'America dal 1974 al 1984. La serie, creata da Gary Marshall, presentava una visione idealizzata della vita statunitense nel bel mezzo degli anni cinquanta e sessanta.

Qualche anno fa il cast di Happy Days si è riunito per omaggiare la scomparsa del creatore della serie Gary Marshall, raccogliere i fondi per mantenere aperto il suo teatro e celebrare i 45 anni dall'uscita di Happy Days, ma durante quella reunion tutti abbiamo notato la mancanza di importanti attori.

Negli anni, infatti, alcuni membri del cast della storica serie, prodotta tra il 1974 e il 1984, purtroppo sono venuti a mancare. Tom Bosley, l'indimenticato papà Cunningham, è morto nel 2010. Sono deceduti anche Al Molinaro (Alfred "Al" Delvecchio) e Pat Morita (Matsuo "Arnold" Takahashi), rispettivamente nel 2015 e nel 2005, mentre nel 2017, all'età di soli 57 anni, ci ha lasciato Erin Moran, conosciuta come Joanie Cunningham, a causa di un grave cancro alla gola. Il cast si riunì già una volta, proprio poco dopo la sua morte, per ricordarla. Recentemente, infine, ci ha lasciati anche Warren Berlinger, l'interprete del Sergente Betchler in Happy Days.

Happy Days è sempre stata una serie amata dal pubblico che ha reso celebri attori come Henry Winkler nonché l'interprete di Fonzie e ha permesso di mettere in mostra le abilità recitative di attori come Tom Hanks e Robin Williams (anch'egli scomparso prematuramente nel 2014) a cui hanno dedicato anche una serie spin-off di Happy Days dal titolo Mork & Mindy.

Poco sopra vi abbiamo citato Tom Hanks, ecco forse è il momento di lasciarvi con il ricordo di quella divertente scena che mostrava un litigio con Fonzie con tanto di calciata fuori dalla finestra di quest'ultimo. Ve la ricordate?