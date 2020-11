Happy Days: che fine ha fatto il cast della serie cult?

Ricordate il buon vecchio Happy Days? Lo spettacolo è andato in onda per un decennio dal 1974 al 1984 e ha persino generato ben sette spinoff tra cui "Joanie Loves Chachi", "Laverne & Shirley" e "Mork & Mindy".

I fan si sono innamorati dei personaggi e delle loro avventure negli anni '50 e '60. A distanza di più di 30 anni da quando l'ultimo episodio della serie è andato in onda il 24 settembre 1984, scopriamo che cosa stanno facendo oggi i membri principali del cast.

Partiamo da Fonzie che anche coloro i quali non sono fan sfegatati di "Happy Days" indubbiamente conoscono. Henry Winkler ha interpretato il personaggio in tutti gli episodi della serie, ma che fine ha fatto adesso? Ve ne avevamo parlato in un articolo dedicato, ma brevemente vi diciamo che Henry Winkler ha continuato a lavorare stabilmente a Hollywood anche dopo aver appeso al chiodo la giacca di pelle di Fonzie. Da un episodio di "MacGyver" a film per la TV come "The Only Way Out" e "Dad's Week Off", ha trascorso la maggior parte degli anni '80 e '90 sul piccolo schermo. Negli ultimi due decenni, ha avuto ruoli ricorrenti in spettacoli come "Out of Practice", "Numb3rs", "Parks and Recreation" e "Arrested Development". Ma è stato il suo ruolo in "Barry" della HBO ad attirare maggiormente il successo del pubblico. Nel 2018, Henry ha vinto il suo primissimo Emmy Award come miglior attore non protagonista in una serie comica per il suo ruolo come insegnante di recitazione Gene Cousineau in "Barry". Questa sua interpretazione gli è valsa anche un Critic's Choice Television Award nel 2019 e una nomination ai Golden Globe.

Continuiamo con l'ormai celebre Ron Howard, nonché l'interprete di Richie Cunningham, l'adolescente americano e figlio devoto. Il bravo ragazzo ossessionato dalle ragazze era sempre circondato dai suoi amici tra cui Fonzie, Potsie e Ralph. Una volta terminato "Happy Days", Ron Howard ha continuato a recitare per un po ', principalmente dando voce a vari personaggi in alcuni episodi de I Simpsons e in un episodio del 1999 di "Frasier", inoltre è stato il narratore di "Arrested Development" (su cui appariva occasionalmente anche nei panni di se stesso). L'ultima volta che è comparso davanti alla telecamera è stato in alcuni episodi di "This Is Us" nel 2017 e nel 2018. Ron è molto più conosciuto per il suo lavoro di regista. "Apollo 13" del 1995, "A Beautiful Mind" del 2001 (per il quale ha vinto un Oscar come miglior regista), Il codice da Vinci del 2006 e "Solo: A Star Wars Story" del 2018 sono solo alcuni dei suoi più grandi film realizzati fino ad oggi.

Non possiamo, poi, non parlare di Marion Ross che ha interpretato Marion Cunningham, la matriarca del clan Cunningham. Oltre ad essere una casalinga e madre di tre figli, era anche una sorta di madre surrogata di Fonzie che chiama sempre Arthur. Dopo "Happy Days", Marion Ross è passata a "The Love Boat", dove ha avuto più ruoli per oltre un decennio. Ha partecipato a spettacoli come "MacGyver" e "Giudice di Notte" prima di recitare nella serie di breve durata "Brooklyn Bridge" dal 1991 al 1993. In particolare ha ottenuto ruoli ricorrenti come Nonna Forman in "That '70s Show", come Sophie ed Emma in "Il tocco di un angelo" e si è mostrata nei panni della nonna in "Una mamma per amica" e come Ida in "Brothers & Sisters". Ha anche riscosso successo come doppiatrice, prestando le sue capacità attoriali al film per famiglie "Madagascar 2" e in cartoni animati come "Manny tuttofare" e "SpongeBob SquarePants".

Il marito di Marion era Howard Cunningham, interpretato da Tom Bosley. Era il proprietario di un negozio di ferramenta, il simbolo della famiglia Cunningham nonché emblema del sogno americano degli anni '50. "Happy Days" è stato il suo progetto più iconico, seguito da vicino dal suo grande personaggio ricorrente in "La signora in giallo", in cui ha interpretato lo sceriffo Amos Tupper per 19 episodi dal 1984 al 1988. Da lì, ha fatto una serie di Apparizioni televisive in film e programmi televisivi in progetti che vanno da "ER" a "That '70s Show" a "One Tree Hill" e successivamente ha avuto ruoli di doppiatore nei cartoni animati "Johnny Bravo", "Rugrats" e nel film per bambini "Supercuccioli a Natale - Alla ricerca di Zampa Natale". " Tom è morto nel 2010 per complicazioni dopo un'infezione da stafilococco.

La più giovane Cunningham della famiglia, Joanie, ha trovato molti modi per mettersi nei guai. Dallo spiare il fratello Richie all'infastidire i suoi genitori, non era estranea a essere mandata nella sua stanza. Erin Moran ha interpretato il personaggio e in seguito ha recitato nel suo spinoff "Joanie Loves Chachi". Erin Moran ottenne il ruolo di Joanie a soli 13 anni ed è cresciuta davanti agli occhi degli spettatori. Ha lasciato "Happy Days" brevemente per recitare nello spinoff "Joanie Loves Chachi", ma dopo essere stato cancellato, tornò in "Happy Days" nel 1983 per la sua ultima stagione. Ha continuato a ottenere un ruolo ricorrente in "The Love Boat" negli anni '80 e ha avuto apparizioni una tantum in "La signora in giallo" nel 1986 e "Un detective in corsia" nel 1998. Un decennio dopo, ha ottenuto un ruolo in "Beautiful" nel 2009 e in "Not Another B Movie" nel 2010, ma era più attiva nei reality. Ha lavorato come panelist su "Hollywood Squares" dal 2001 al 2003, ha partecipato a "Celebrity Fit Club" nel 2008 ed è apparsa in "Celebrity Ghost Stories" nel 2012. Erin è morta nel 2017 a 56 anni per complicazioni da cancro alla gola.

Scott Baio ha interpretato Charles Arcola, meglio conosciuto come Chachi, il cugino di Fonzie, che si è unito allo show durante la quinta stagione. Chachi si è subito innamorato di Joanie Cunningham e ha finito per ottenere lo spinoff "Joanie Loves Chachi". Il personaggio di Chachi tornò in "Happy Days" per l'ultima stagione dopo che "Joanie Loves Chachi" venne cancellato. L'attore è passato da una serie di successo all'altra nel 1984, concludendo "Happy Days" e poi passando a "Baby Sitter" nello stesso anno e interpretando il personaggio principale dal 1984 al 1990. Ha realizzato vari progetti televisivi negli anni '90, in particolare "Baby Talk" e "Un detective in corsia", prima di ottenere una serie di apparizioni in programmi come "La Tata", "Il tocco di un angelo" e "Arrested Development" negli ultimi due decenni. Più recentemente, ha recitato nella serie "Un papà da Oscar" di breve durata dal 2012 al 2014. Oltre alla recitazione, Scott è stato a lungo attivo in politica, facendo una campagna per Ronald Reagan negli anni '80 e continuando a sostenere i candidati repubblicani nel corso degli anni.

Siamo in dirittura di arrivo, ma prima è il momento di Warren Weber, nonché uno dei migliori amici di Richie Cunningham. Ha ottenuto il soprannome di Potsie dopo aver realizzato oggetti con l'argilla da bambino. Anson Williams ha dato vita al personaggio credulone, ma anche super adorabile. Dopo aver recitato in "Happy Days", Anson Williams ha intrapreso una carriera di successo come regista televisivo. Ha iniziato con brevi programmi rivolti agli adolescenti a metà degli anni '80 e ha finito per dirigere episodi di molti spettacoli popolari come "Beverly Hills, 90210", "Melrose Place", "Star Trek: Deep Space Nine", "Xena: La Principessa Guerriera", "Sabrina Vita da Strega","Streghe" e "La vita segreta di una teenager americana". Nel 1992 e nel 2005, è tornato insieme al cast di "Happy Days" per speciali reunion e occasionalmente è tornato a recitare alcune volte, incluso un episodio del 1996 di "Crescere, che fatica!" in cui interpretava se stesso. Il suo più recente ruolo è stato il sostituto per l'amico intimo e co-protagonista di "Happy Days" Don Most (che ha interpretato Ralph Malph) in una produzione della Delaware Theatre Company nello spettacolo di Dan Clancy "Middletown" nel 2019.

Concludiamo, quindi, con Ralph Malph, il vero lato comico dello show interpretato da Don Most. L'attore è apparso in tutte le stagioni di "Happy Days" e ha continuato a tenersi impegnato a Hollywood dopo la fine dello spettacolo. È apparso nella serie "Dungeons & Dragons" a metà degli anni '80 prima di ottenere un ruolo in "Teen Wolf" nel 1986. Ha fatto apparizioni in spettacoli popolari come "Baywatch", "La signora in giallo" e "Baby Sitter". Più recentemente, ha avuto un ruolo ricorrente in "Glee" dal 2011 al 2013 ed è apparso in "Beautiful" nel 2017.

