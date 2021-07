Happy Days, Chachi scherza sulla pandemia ma Fonzie non ci sta: 'Non è divertente'

Dopo le recenti polemiche scatenate da un suo post in cui aveva "invocato" un cataclisma per rimediare alla divisione del popolo americano, Henry Winkler è tornato a far parlare di sé per un nuovo botta e risposta con Scott Baio, suo vecchio collega in Happy Days.

Tutto è nato da una foto condivisa da Baio in cui i volti di un gruppo di persone su un aereo sono stati sostituiti con l'immagine del Coronavirus. L'immagine originale, come riportato da TGCOM24, è stata scattata il 12 luglio e ritrae alcuni democratici in volo verso Washington per impedire ai repubblicani di approvare due leggi sul diritto di voto. Tre di loro in seguito sono infatti risultati positivi al Covid, e l'interprete di Chachi ne ha approfittato per condividere la presa in giro sui social.

Winkler, che in passato si è già scontrato con Baio per questioni politiche, è intervenuto sulla questione invitandolo a vaccinarsi: "Devo essermi perso qualcosa.. perché questo sarebbe divertente? Il nostro paese è in pericolo... a rischio. Se non vuoi farlo per gli altri, almeno vaccinati per te stesso". Neanche a dirlo, sono in molti gli utenti di Twitter che sono poi intervenuti a difesa dell'uno o dell'altro.

Nel caso ve lo steste chiedendo, ecco che fine ha fatto Henry Winkler dopo Happy Days.