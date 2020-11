Happy Days: che fine ha fatto Chuck Cunningham? Il più grande mistero della serie

Quando si progetta una serie televisiva si tengono in considerazione una serie di personaggi, sia protagonisti che comprimari, e tutte le variabili ad essi collegati. Alcuni, infatti, avranno grandi successo fino alla fine, altri invece potrebbero venire cancellati nel corso delle stagioni anche temporaneamente.

Ce ne sono altri, invece, che vengono cancellati misteriosamente e non viene data nessuna giustificazione al gesto. La cosa più grave e quando questo accade per uno dei personaggi principali che improvvisamente non prende parte più al cast.



Questa particolarità prende il nome di Sindrome di Chuck Cunningham e nasce con Happy Days, telefilm trasmesso dal 1974 e andato in onda per undici stagioni. Nei primi episodi la famiglia Cunningham è composta dai genitori, Howard e Marion, e da tre figli, Richie, Joanie e Chuck.



Quest'ultimo, interpretato da Gavan O'Herlihy, è il fratello maggiore e dovrebbe avere il ruolo di maestro verso il protagonista Richie: tuttavia, con il passare del tempo, il personaggio diventa sempre meno interessante per il pubblico preferendo invece il personaggio di Fonzie, nato inizialmente come figura marginale, ma che col passare del tempo assumerà un ruolo sempre più rilevante nelle vicende della famiglia Cunningham prendendo anche il posto di Chuck. Le cose pare non riescano a cambiare neppure con la seconda stagione quando la produzione decise di cambiare l'attore O'Herlihy con Randolph Roberts.



Gli sceneggiatori allora decisero di eliminare il personaggio facendolo semplicemente sparire dalla scena, e da quel giorno Howard e Marion parleranno sempre e solo dei loro "due" figli. Nell'universo seriale sono molti gli esempi di "Sindrome di Chuck", i più memorabili sono i seguenti:



Oliver ne La famiglia Brady

Victor Bergman, Paul Morrow e David Kano in Spazio 1999

Banta Arano in UFO Robot Goldrake

April Curtis in Supercar

Cassie Phillips in Matlock

Eddie in Kickin' It - A colpi di karate

Marie e Mrs. Rodriguez della serie Papà a tempo pieno

Amy Jessup in Fringe

Daniel Goodman in Bones

Alfredo Benvenuto in Un posto al sole

Ecco inoltre uno dei momenti più brutti della televisione preso proprio da Happy Days