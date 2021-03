Happy Days, ecco come doveva chiamarsi in realtà Fonzie

Happy Days è una situation comedy di grande popolarità e successo andata in onda dal 1974 al 1984. La serie, creata da Garry Marshall, presenta una visione idealizzata della vita statunitense a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta ed è incentrata sulle vicende quotidiane della famiglia Cunningham.

Il personaggio principale di Happy Days doveva essere Richard "Richie" Cunningham, uno dei figli della famiglia Cunningham che fu il protagonista delle prime sette stagioni della serie. Il personaggio fu eliminato dopo che Ron Howard decise di lasciare la serie per seguire la carriera di regista. Nella trama l'uscita di scena di Richie viene giustificata con la partenza per il servizio militare. In realtà, fin da subito spiccò il personaggio di Arthur Herbert "Fonzie" Fonzarelli interpretato da Henry Winkler.

Nella prima stagione era solo un personaggio minore, ma poi divenne enormemente popolare ed assunse presto il ruolo di punto focale della serie diventando il miglior amico del protagonista Richie e mettendo in ombra Potsie che inizialmente aveva quel ruolo. Sapevate, però, che inizialmente il suo nome doveva essere un altro?

Garry Marshall, il produttore della serie televisiva, la sera in cui stava scrivendo la versione finale del copione insieme agli altri membri dello staff disse che ci voleva un nome italiano per quel determinato personaggio. Inizialmente avevano pensato a Carmine Ragusa tanto è vero che poi avevano iniziato a chiamarlo "il Grande Ragù" ma non convinceva quasi nessuno, tantomeno Marshall stesso. Fu poi il suo amico di New York Bob Brummer, che lavorava con lui in "The little people", a proporgli il nome di Arthur Fonzarelli e lui accettò subito di buon grado perché consentiva di fare una variazione gradevole, Fonzie e "il Grande Fonzie".

Cosa ne pensate di questa curiosità? Sapevate, inoltre, che il cast di Happy Days aveva avviato una causa contro CSB e che la serie ebbe anche una serie animata?