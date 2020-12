Happy Days: quella volta in cui comparve Tom Hanks! Ricordiamo l'illustre cameo

Durante un episodio di Happy Days nella stagione 10 chiamato "Vendetta tremenda vendetta", Tom Hanks nei panni di Dwayne Mitchell, un personaggio che è stato spinto fuori dal gruppo di amicizie da Fonzie quando erano bambini, si presenta all'Arnold's Drive-in come cintura nera nel karate e inizia a schernire e prendere in giro Fonzie.

Durante questa incredibile comparsa, non solo ha inizio una vera e propria lotta con Fonzie, ma il personaggio di Tom arriva a strappare le maniche della giacca elegante di Fonzie e alla fine il karate lo aiuta a buttarlo fuori dalla finestra della tavola calda a calci (in modo drammatico anche se molto dozzinale). In vero stile Fonzie, il personaggio torna con indosso la sua giacca di pelle e senza tirare un pugno calma l'intera situazione tesa e ancora una volta si afferma come l'uomo più cool che la TV abbia mai conosciuto.

In realtà quello scontro aveva un'origine molto più profonda. Sembra che la presunta “faida” tra lo storico interprete di Fonzie in Happy Days e il due volte premio Oscar abbia avuto origine nel 1989. In quell'anno i due attori hanno lavorato insieme a Turner e il casinaro, film che aveva come protagonista “umano” proprio Hanks.

Alla regia c'era invece Winkler, ma solo per due settimane, prima di essere licenziato dal produttore Jeffrey Katzenberg, insoddisfatto del suo lavoro. In un'intervista Henry Winkler, ricordò:

“Stavo dirigendo quel film da 13 giorni, quando sono stato chiamato nell’ufficio del produttore Jeff Katzenberg, il quale mi disse: 'Hai tutte le tue cose? Bene, va’ a casa'”.

Secondo alcune voci di corridoio, la vera causa del licenziamento di Henry come regista fu proprio Tom Hanks, che si sarebbe lamentato più volte insieme ai produttori del regista. In un'altra intervista, Winkler aveva raccontato di un anonimo attore che aveva minacciato di lasciare il film nel caso in cui lui fosse rimasto dietro la macchina da presa e tutti pensarono proprio ad Hanks. In un'intervista ancora precedente, sempre Winkler aveva dichiarato:

“Diciamo che andavo più d’accordo con Hooch (ovvero il cane del film nda) che con Turner (nei cui panni c'era Tom Hanks)”.

Recentemente, però, Winkler ha smentito gli screzi con il collega e ha affermato:

“Non ho una faida con Tom Hanks. Quello che tutti dicono e ciò che è vero sono due cose differenti”.

Per quanto riguarda le precedenti dichiarazioni fatte sempre da lui, invece, ha riferito che stava semplicemente scherzando. Forse non sapremo mai la verità, ma almeno in questo episodio di Happy Days se le sono date di santa ragione. Vi lasciamo, comunque, alle altre più importanti guest star che hanno preso parte ad Happy Days.

