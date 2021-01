Happy Days: cosa ne pensano i fan del finale della serie?

Tutti conoscono quel fascio di emozioni contrastanti che arrivano quando finisce uno spettacolo televisivo. Ci si prepara a sentirsi chiusi, godendosi i momenti finali agrodolci di una serie che si potrebbe aver guardato con gioia per un decennio o più.

Per i fan di Happy Days è successa la stessa identica cosa. La serie è andata in onda per 11 stagioni, dal 1974 al 1984. Per il finale della serie, il creatore della serie Garry Marshall sapeva di aver bisogno di qualcosa di speciale e la nota finale, secondo la star Tom Bosley, è stata, inaspettatamente, una decisione piuttosto controversa.

Il finale previsto era un episodio in due parti chiamato "Passages" e qui Joanie avrebbe sposato Chachi e il signor Cunningham avrebbe fatto un brindisi di saluto rivolgendosi al pubblico. Bosley stesso riferì che il network aveva chiesto a Marshall di non rompere la quarta parete con il pubblico, ma il regista decise che quello era il modo adatto di chiudere una serie iconica come Happy Days.

Di solito, poi, quando una serie finisce, specialmente quando è una serie come Happy Days la cui conclusione è stata assolutamente definitiva con tanto di inchino finale, il progetto si chiude definitivamente. Tuttavia proprio con Happy Days accadde una cosa molto divertente: la ABC aveva ancora degli "avanzi", ovvero episodi non programmati da eliminare.

Perché questo? In pratica le Olimpiadi invernali dell'84 a Sarajevo si erano svolte nel febbraio di quell'anno, e i giochi andarono in onda su ABC, eliminando temporaneamente Happy Days dalla sua fascia oraria e complicando i tempi per la pubblicazione del finale della serie. Invece di spostare l'episodio conclusivo, i produttori decisero di mandarlo in onda in anticipo e di nascondere gli episodi che sarebbero stati trasmessi nel frattempo.

La rete, quindi, prese la decisione di non bruciare gli episodi in più ma di mostrarli al pubblico come degli extra bonus. Questo fu un gesto molto apprezzato dal pubblico e un modo morbido per dire addio alla loro amata serie televisiva.

Sapevate, inoltre, che il cast di Happy Days aveva avviato una causa contro CSB?