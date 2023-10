Happy Days: Henry Winkler e la battaglia contro la dislessia sul set della serie cult

Henry Winkler, ora 77enne, ha raccontato le sue difficoltà nel leggere le battute nella sit-com di successo anni '70 Happy Days a causa della dislessia. Lo ha fatto tra le pagine della sua nuova autobiografia, intitolata Being Henry: The Fonz... and Beyond, dove ha ammesso la frustrazione di quella diagnosi arrivata quando era all'apice del successo.

Quando gli venne diagnosticata la dislessia, Winkler aveva solamente 31 anni ed era già un'icona della cultura americana grazie al ruolo di Arthur "Fonzie" Fonzarelli nella celebre sit-com Happy Days.

"Anche nel bel mezzo di Happy Days, all'apice della mia fama e del mio successo, mi sentivo imbarazzato, inadeguato", ha scritto Winkler in un estratto pubblicato su People. "Ogni lunedì alle 10 avevamo una lettura al tavolo del copione della settimana e a ogni lettura perdevo il filo o inciampavo. Tralasciavo una parola, una battuta. Non riuscivo mai a dare la battuta giusta, il che mandava a monte la battuta della persona che recitava la scena con me. Oppure fissavo una parola, come 'invincibile', e non avevo la minima idea di come pronunciarla o anche solo di come scandirla".

Winkler ha aggiunto: "Io e il mio cervello avevamo dei codici postali diversi. Nel frattempo, gli altri attori mi aspettavano, fissandomi: era umiliante e vergognoso. Tutti i membri del cast erano calorosi e solidali, ma io sentivo costantemente di deluderli. Dovevo richiedere i miei copioni con molto anticipo, in modo da poterli leggere più e più volte, il che metteva ulteriore pressione agli sceneggiatori, che erano già sotto pressione ogni settimana, dovendo preparare 24 copioni in rapida successione. Tutto questo all'apice della mia fama e del mio successo, mentre interpretavo l'uomo più figo del mondo".

Oggi Winkler ha conosciuto una nuova giovinezza grazie al ruolo nella serie Barry, che gli è valso un Emmy al miglior attore non protagonista.

Quando Winkler ricevette la diagnosi, "ero così fottutamente arrabbiato", ha scritto. "Tutta l'infelicità che avevo passato non era servita a nulla. Tutte le urla, tutte le umiliazioni, tutti i litigi urlati in casa mia quando stavo crescendo - per niente... Era genetico! Non era un modo in cui avevo deciso di essere! E poi sono passato dal provare una rabbia enorme a combatterla".

Da allora Winkler ha scritto diversi libri best-seller per educare gli altri sulla dislessia. "Quello che ho scoperto negli anni parlando con i ragazzi di oggi è che i nostri percorsi sono simili", ha raccontato. "La sensazione di inadeguatezza, di imbarazzo, quello che ti fa chiedere 'Oh mio Dio, avrò un futuro?'".

L'autobiografia Being Henry: The Fonz… and Beyond sarà pubblicata il 31 ottobre prossimo.