Happy Days: Henry Winkler e le sue difficoltà nel leggere il copione

Happy Days è una serie televisiva andata in onda per 11 stagioni, rendendola una delle serie più longeve della ABC. È durato più a lungo dei suoi numerosi spin-off, tra cui Laverne & Shirley e Mork & Mindy, e per questo motivo nasconde alcune curiosità molto interessanti.

Una di queste riguarda proprio Henry Winkler, il celebre interprete di Arthur Herbert Fonzarelli detto Fonzie in Happy Days.

Winkler ha lottato tantissimo da bambino a scuola per cercare di imparare a leggere, ma non riusciva mai a migliorare nonostante si applicasse tantissimo. I suoi genitori nati in Germania avevano un soprannome per lui, ovvero "dummer hund" ("stupido cane"), che non aiutava certamente alla sua autostima. Gli insegnanti e persino il preside gli ripetevano che non avrebbe combinato niente nella vita. Non aveva nemmeno amici perché passava il tempo a casa in punizione, a causa dei voti bassissimi a scuola, e per vedere qualche ora di tv doveva convincere sua mamma che il programma aveva uno scopo educativo.

Non gli è stata diagnosticata la dislessia fino all'età di 31 anni. Quando ha fatto l'audizione per Happy Days aveva solo sei righe da leggere, ma le dovette inventare perché non poteva leggerle.

Quando i produttori risposero che quelle frasi non erano presenti nella sceneggiatura, Winkler risposte che lo sapeva, ma che stava comunque dando l'essenza del personaggio e se avesse avuto la parte lo avrebbe fatto alla lettera. Questa sua difficoltà lo faceva sentire molto stupido e lo umiliava, ma riuscì finalmente a dare un nome a quella difficoltà solo all'età di 31 anni. Smise di sentirsi stupido a 50 anni, ma sapete come gli è stata diagnosticata la dislessia? Queste le sue parole nel corso di un'intervista:

"Ho accompagnato mia moglie dal medico per alcuni test a Jed, figlio delle sue prime nozze: era intelligente, maturo e chiacchierone eppure non riusciva a scrivere una frase di fila. Mentre il dottore elencava questi disturbi specifici dell’apprendimento sembrava stesse parlando di me".

Cosa ne pensate di questa curiosità? Sapevate inoltre che anche il cast di Happy Days aveva avuto delle controversie e che esiste una serie animata della celebre sitcom?