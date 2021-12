Happy Days, Henry Winkler promuove un'asta di beneficenza: in vendita i cimeli di Fonzie

Anche se l'ultimo episodio è andato in onda nell'ormai lontano 1984, Happy Days continua ad appassionare generazioni di fan. Per questo motivo siamo certi che molti collezionisti aspettano con ansia l'asta di beneficenza in programma l'8 dicembre a Los Angeles, in cui saranno in vendita tantissimi cimeli di Henry Winkler, l'interprete di Fonzie.

Il ricavato sarà devoluto all'organizzazione no-profit fondata dalla figlia di Winkler con due amici, che aiuta le famiglie separate e recentemente riunite al confine con gli Stati Uniti.

Sono molti gli attori famosi lanciati da Happy Days, ma il mattatore indiscusso è Arthur Fonzarelli, detto Fonzie, con la sua aria ribelle e la sua cronica incapacità di ammettere di aver sbagliato. Henry Winkler, nonostante una carriera di tutto rispetto, sarà per sempre associato a quel ruolo, al quale ammette di dovere tutto.

"È stato lo show che mi ha lanciato nel mondo e gli sarò sempre grato" ha infatti dichiarato. "Lasciare andare una cosa fisica non diminuisce in alcun modo l'enormità dell'esperienza" ha aggiunto, riferendosi all'asta.

Tra gli oggetti in vendita presso la casa d'aste Bonhams c'è l'intero outfit di Fonzie, composto da jeans Levi's, maglietta bianca, stivali neri e l'immancabile giacca di pelle, che si prevede raggiungerà una cifra tra i 50.000 e gli 80.000 dollari, la motocicletta Triumph, che dovrebbe raggiungere i 120.000 dollari, una tuta da meccanico e altri cimeli come copioni di Happy Days e foto di scena.

Per altri approfondimenti su Happy Days e sulla carriera di Henry Winkler, intanto, rimandiamo alle frasi leggendarie di Fonzie.