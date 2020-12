Happy Days, quella volta che Henry Winkler salvò un uomo dal suicidio

Henry Winkler è conosciuto da tutti come il ribelle e spassoso Fonzie e questo gli ha permesso di vivere momenti molto particolari anche dopo la conclusione di Happy Days.

Durante un'intervista nel programma Jimmy Kimmel Live! andato in onda nel 2019, l'attore ha raccontato una storia su come ha parlato a un fan che voleva togliersi la vita mentre stavano producendo un episodio di Happy Days.

Nel corso dell'intervista il conduttore gli ha chiesto di raccontare una storia riguardante la sua lunga carriera che lo reso incredulo che ciò che stava vivendo fosse reale. Winkler ha quindi raccontato questo aneddoto di quando durante la produzione di Happy Days ricevette una chiamata da un agente dello Stato dell'Illinois che lo informava di avere un ragazzo di 17 anni sulla sporgenza di un palazzo che si sarebbe buttato se prima non avesse parlato proprio con l'attore.

Quest'ultimo, armato di coraggio, decise allora di prendere il telefono e di iniziare a parlare con il ragazzo. Winkler, per prima cosa, chiese all'adolescente il suo nome e la sua età e lui gli confermò anche di essere su un davanzale. Il ragazzo, che Winkler chiamava John, ha detto che voleva saltare giù perché voleva fare l'attore e non aveva speranze. Winkler gli ha quindi proposto sia la sua collezione di dischi sia la possibilità di parlare di recitazione se avesse evitato di fare quello che stava per compiere.

Il ragazzo allora decise di tornare indietro e continuò a parlare con Winkler. "Avevo 27 anni quando ho ricevuto il ruolo di Fonzie", ha ricordato Winkler di avergli detto. "Penso che tu abbia 10 anni buoni per continuare a provare. Che ne dici? Lo farai? Ok. Posso tornare a provare? Grazie ", ha detto Winkler facendo cenno di riagganciare il telefono, mentre il pubblico applaudì il suo sforzo.

