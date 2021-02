Happy Days: quella volta che John Lennon fece una sorpresa al cast

Nella cultura popolare, ci sono alcune fotografie che catturano degli strani "crossover" provenienti da diversi campi sociali e culturali. Niente corrisponde al livello di assurdità di Richard Nixon ed Elvis Presley che si stringono la mano, ma ecco un curiosità davvero interessante.

John Lennon pare fosse un grande fan di Happy Days, tanto da decidere un giorno di portare suo figlio, Julian, sul set dello show per incontrare il cast. Era un giorno qualunque del 1974 e nessuno della produzione si aspettava una cosa del genere.

All'improvviso entrò uno strano visitatore insieme a suo figlio. Non era strano ricevere qualche fan appassionato di Happy Days, dopotutto erano i tempi d'oro della serie, ma nessuno poteva mai immaginare che potesse essere uno dei musicisti più famosi al mondo: John Lennon.

L'ex Beatle era un grande fan della serie e ha persino firmato autografi per i membri della produzione della celebre sitcom. Anche il figlio Julian Lennon era anche un grande fan dello spettacolo ed è stato proprio lui a spingere il padre a fare un salto nello studio di produzione. Anson Williams ricordò anche che Lennon era una persona estremamente gentile e "un po' timido".

Per entrare più nel dettaglio, la foto è stata scattata dalle riprese del quarto episodio dello show che in italiano venne intitolato Mezzanotte di fuoco mentre in originale, casualmente, prese il nome di Guess Who's Coming to Visit. Questo lo sappiamo perché il ragazzo all'estremità della foto è Alan Abelow, che interpretava "Skizzy", un tizio che in quell'episodio stava gareggiando con Fonzie e quella sarebbe stata la sua unica apparizione nella serie. Quell'episodio è andato in onda il 5 febbraio 1974. Il primo episodio dello spettacolo è andato in onda il 15 gennaio 1974. La visita di Lennon è stata sicuramente nel gennaio 1974.

I dubbi sulla vera passione di John Lennon e figlio

Alcune voci, in seguito, dichiararono che in realtà Lennon sicuramente non aveva la minima idea di chi fossero Fonzie e compagni, ma che stava semplicemente visitando i Paramount Studios con l'allora fidanzata di Lennon, May Pang (è probabile che proprio Pang abbia scattato la foto in questione). Questi rumor smentivano la teoria della passione del figlio per la nota sitcom, ma non si potrà mai sapere la verità. Si sa, però, che nello stesso giorno hanno visitato i set di Mannix e di The Odd Couple.

Cosa ne pensate di questa strana visita? Sapevate, inoltre, che il cast di Happy Days aveva avviato una causa contro CSB? Sapevate, inoltre, che Happy Days ebbe anche una serie animata?