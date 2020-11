Happy Days: ecco uno dei momenti più brutti della storia della televisione

Happy Days è una delle situation comedy televisive statunitensi di più grande popolarità e successo mai realizzata e andata in onda in prima visione dal 15 gennaio 1974 al 24 settembre 1984 sul network TV ABC. La serie, creata da Garry Marshall, presenta una visione idealizzata della vita negli USA a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta.

La serie ha sempre avuto degli alti e bassi come è ovvio che sia per uno spettacolo così longevo e con così tanti episodi, ma nella quinta stagione accadde qualcosa di profondamente deludente e maccheronico divenuto poi famoso nella cultura popolare come "saltare lo squalo".

L'episodio in questione era il terzo e prendeva il nome di Fonzie, un nuovo James Dean? (3ª parte) e ha segnato il punto in cui lo spettatore ha iniziato a comprendere che le cose stavano prendendo una piega demenziale nella produzione della serie. Prima di quell'episodio, infatti, la serie viaggiava su binari alquanto prevedibili, ma soli e confortevoli con una narrativa divertente anche se un po' blanda.

Dopo il suddetto episodio, personaggio come Mork di Ork, Pinkie Tuscadero, Chachi Arcola e altre deboli introduzioni divennero parte integrante delle stagioni successive con tanto di serie spin-off a loro dedicate. In ogni caso Fonzie, un nuovo James Dean? (3ª parte) è considerato da molti come il peggior episodio di Happy Days nonché uno dei momenti più bassi toccati da un prodotto televisivo.

Era la parte finale di un episodio diviso in tre parti che raccontava una storia piuttosto sciocca e completamente fuori da tutto ciò che era stato mostrato in precedenza. Gli episodi precedenti non facevano alcun riferimento a quanto poi sarebbe stato mostrato ed è stato un evento isolato così brutto che nemmeno gli showrunner hanno voluto rivisitarlo in seguito.

Era un ovvio omaggio a Lo Squalo, uno dei tanti in realtà, ma inserito in un contesto del tutto errato. Prima di allora, le uniche persone che pensavano agli squali erano pescatori, subacquei, marinai e biologi marini, dopo il rilascio de Lo Squalo di Steven Spielberg tutti si sono preoccupati degli squali.

Happy Days, quindi, ha deciso di mostrare Fonzie con la sua consueta giacca di pelle mentre, senza alcun apparente motivo o pericolo, salta su uno squalo con i suoi scii nautici. Dato che Fonzie era un personaggio importante, tutti sapevano che non gli sarebbe successo nulla, semplicemente hanno creato una narrazione in cui nulla era in gioco e serviva per strizzare l'occhio solo al prodotto cinematografico.

Talmente fu grande la delusione di questo momento che venne coniato il termine "saltare lo squalo" per indicare il momento in cui qualcosa che una volta era grande raggiunge un punto dopo il quale perderà qualità e popolarità, identificando dunque il momento in cui ci si accorge che è iniziato il decadimento.

Ecco a voi come è nato Happy Days e a cosa si ispirò!