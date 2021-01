Happy Days, il monumento a Fonzie: ecco dove si trova

Happy Days è una situation comedy televisiva di grande popolarità e successo andata in onda dal 1974 al 1984. La serie, creata da Garry Marshall, è ambientata a Milwaukee ed è incentrata sulle vicende quotidiane della famiglia Cunningham.

La serie è stata talmente apprezzata da avere un successo clamoroso in tutto il mondo soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Fonzie interpretato dal celebre Henry Winkler. La sua fama fu talmente grande da portare al salvataggio di un uomo che si stava per suicidare e alla costruzione di una statua in suo onore costruita proprio sul ponte di Wells Street a Milwaukee, città che deve tanto alla nota situation comedy.

La statua in bronzo è stata realizzata dopo che un gruppo di cittadini interessati all'opera, nel 2018, hanno raccolto 85.000 dollari necessari per la sua costruzione. Il giorno dell'inaugurazione migliaia di persone si sono presentate sul ponte di Wells Street anche perché l'attore che ha interpretato Fonzie, Henry Winkler, era presente proprio insieme allo scultore Gerald Sawyer.

Diverse altre star di Happy Days hanno partecipato alla cerimonia, tra cui Anson Williams, Marion Ross, Tom Bosley, Erin Moran, Penny Marshall e Cindy Williams. Garry Marshall, il co-creatore dello spettacolo, si rivolse alla folla affermando:

"Questo è un grande onore per tutti noi del cast. Ma per me è un grande onore poiché ho inventato un personaggio, ma all'improvviso è arrivato un uomo di nome Henry Winkler e ha reso questo personaggio reale. Lo ha reso reale nelle vostre menti, nei vostri salotti e nei vostri cuori e ha fatto di Fonzie una persona che non solo volevate guardare, ma che volevate imitare."

La scultura è a grandezza naturale, alta esattamente 170 centimetri. La cerimonia, però, andò ben oltre la "semplice" scultura in bronzo. Craig Culver, infatti, donò un assegno di 10.000 dollari al Boys & Girls Club per il suo programma di alfabetizzazione in onore del lavoro di beneficenza che Winkler ha svolto con i bambini.

Sapevate che anche Fonzie ebbe un brutto incidente durante la produzione di Happy Days?