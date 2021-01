Happy Days: perché nella versione italiana mancano le risate in sottofondo?

Happy Days è una situation comedy andata in onda negli Stati Uniti, in prima visione, dal 1974 al 1984. La serie, creata da Garry Marshall, presenta una visione idealizzata della vita statunitense a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta.

In Italia Happy Days andò in onda dal 1977-1978 al 1983 su Rai Uno, poi nel 1984 passò a Canale 5 e nel 1987 l'ultima stagione ritornò su Rai Uno. La nota serie televisiva, dalla terza stagione in poi, venne girata con il pubblico presente in studio come se fosse una rappresentazione teatrale e le risate in sottofondo, che nelle prime due stagioni erano registrate, divennero reali. La presenza del pubblico portò anche a momenti di grande tensione come quella volta che Fonzie, nonché l'attore Henry Winkler, salvò un uomo dal suicidio telefonicamente.

Da noi, invece, Happy Days venne doppiata senza risate in sottofondo. I motivi di tale rimozione non sono noti, ma forse potrebbero essere dovuti a due ragioni in realtà parzialmente collegate tra di loro: motivo economico e mancanza di realismo. Erano gli anni '70, le sitcom in Italia erano ancora delle novità incredibili e la prima volta che si sentivano delle risate di sottofondo. Queste, però, erano perlopiù digitali dato che registrare delle risate vere da un pubblico reale in sala sarebbe stato molto oneroso e dispendioso.

Il doppiaggio in italiano, inoltre, a volte non rispettava i giusti tempi comici del doppiaggio originale e l'uso delle risate dell'opera originale rischiava di risultare sfasato. Serviva quindi un ridoppiaggio anche delle risate, ma quelle registrate avrebbero stonato non poco con quelle originali anche perché la differenza sarebbe stata alquanto evidente. Dovendo, quindi, cambiare il sonoro riadattando la lingua italiana sicuramente si è pensato anche di togliere le risate di sottofondo. Ciò, comunque, non ha influenzato negativamente il successo dell'opera che, anzi, da alcuni è stata ancora più apprezzata.

