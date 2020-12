Happy Days: quel pericoloso indicente con la moto di Fonzie, ecco come andò

Happy Days è una delle situation comedy televisive più importanti della storia e andò in onda dal 1974 al 1984 La serie, creata da Garry Marshall, presentava una visione idealizzata della vita negli Stati Uniti a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta e lo faceva attraverso la famiglia Cunningham e il "ribelle" Fonzie.

Proprio Fonzie divenne, in breve tempo, uno dei personaggi cardine dell'intera serie tanto da soppiantare a sorpresa altri interpreti come gli attori di Chuck Cunningham. Fonzie, interpretato da Henry Winkler divenne subito celebre per il suo temperamento ribelle, ma gentile e protettito e soprattutto per il suo stile da duro caratterizzato dall'onnipresente giacca di pelle nera e dalla bellissima motocicletta della Harley-Davidson.

La serie, infatti, venne girata a Milwaukee, piccola cittadina del Wisconsin dove ha sede produttiva proprio la Harley-Davidson. Una piccola puntata venne girata su un piccolo piazzale adiacente alla Jeanneau Avenue (dove c’è la Factory, ovvero il centro produttivo dell'azienda).

Fonzie ricevette dalla produzione una Panhead e una Knuklehead 1936 e quest’ultima fu anche l’ultima Harley che sarebbe stata usata dal personaggio di Happy Days. Infatti l’attore, per girare una scena che prevedesse un giro in motocicletta, fece un brutto incidente coinvolgendo e ferendo in maniera abbastanza grave il direttore della fotografia.

Quest'ultimo riuscì a cavarsela con una frattura alla gamba e qualche dolore in tutto il corpo pertanto la produzione della serie venne bloccata per circa un mese. Si scoprì, in seguito, che l'attore di Fonzie non riusciva a guidare nessuna moto di grossa cilindrata. Quindi, dopo l’esperienza Harley, con tanta tristezza anche degli addetti ai lavori, si passò ad alcune Triumph con piccoli passaggi di ripresa in movimento tramite supporti in legno, rotelle e binari, ma come sicuramente potrete notare la maggior parte delle scene erano da fermo.

L'adozione della controparte inglese, fece arrabbiare la concorrente Harley che vedeva la pubblicizzazione di moto estere in una serie girata a casa loro. Per questo motivo decise di regalare due modelli di ”Harley Amf” ma con scarso successo e solo per le fotografie degli spot iniziali in alcune delle quali prendeva parte una controfigura, come in alcune scene di Happy Days dove Fonzie salta dei barili davanti all’Arnold’s.

A proposito di curiosità, ricordate quella volta che Fonzie e Tom Hanks si sono azzuffati in un episodio di Happy Days?