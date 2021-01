Happy Days e quel pilota disastroso: il flop iniziale prima del successo

Un episodio pilota è generalmente il primo episodio di un nuovo spettacolo, mostrato ai responsabili dello studio a cui è commercializzato. Con il tempo, però, il termine ha preso una connotazione differente riferendosi alla prima puntata in assoluto di una qualsiasi serie tv.

Si presume quindi che il primo episodio trasmesso sia anche l'episodio che permette di vendere la serie alla rete. Se generalmente, ormai, è così non lo è sempre stato e il caso di Happy Days ha dimostrato come non sempre il primo episodio sia anche quello più piacevole.

Per alcuni spettatori, infatti, l'episodio pilota è ciò che mostra per la prima volta i personaggi in situazioni che anticipano le successive puntate o addirittura le future stagioni di una determinata serie. Il caso di Happy Days è molto particolare al riguardo poiché il primo episodio non era inteso inizialmente come il pilota della serie. Prendeva il nome di Love and the Television Set (in seguito ribattezzato Love and the Happy Days) e divenne un episodio della serie Love, American Style che introduceva la famiglia Cunningham.

Questo, in precedenza, era stato ideato come pilota fallito di una serie del 1972 che doveva chiamarsi New Family in Town, ma fu riciclato come pilota di successo per Happy Days nel 1974. Tuttavia, il concetto di pilota di Happy Days era già così saldamente radicato che anche l'attrice della serie Erin Moran lo vedeva come tale, così come il suo creatore, Garry Marshall, dal momento che Happy Days stesso non ebbe mai un pilota alternativo. Lo stesso Marshall, comunque, definì Love, American Style "la cantina degli episodi pilota falliti”.

Sapevate, inoltre, che Happy Days ebbe anche una serie animata. Infine, ecco perché nella versione italiana di Happy Days mancavano le risate di sottofondo.