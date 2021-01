Happy Days: quando George Lucas 'salvò' il pilot, ecco la storia

Nel 1971 un giovane George Lucas aveva da pochi mesi ultimato il suo primo lungometraggio, “L’uomo che fuggì dal futuro” e fu messo sotto contratto dalla United Artists per la realizzazione di alcune pellicole. Non sapeva, però, l'importanza che avrebbe avuto per Happy Days.

Lucas, all'epoca, presentò ai produttori due soggetti: Star Wars e American Graffiti, omaggio nostalgico del regista alla sua gioventù e a quella dei ragazzi degli anni ’60. La casa di produzione rifiutò il progetto della saga di fantascienza a causa del suo alto costo di realizzazione e dell'inesperienza del regista con film ad alto budget, ma approvò American Graffiti che ebbe incassi straordinari, vinse il Golden Globe e conquistò cinque nomination agli Oscar.

Era un film malinconico e autobiografico che lanciò la moda dei film ambientati nel passato, ma soprattutto fu un trampolino di lancio per l'attore Ron Howard. Sulla scia di questo successo, l’anno seguente il network statunitense ABC ideò un serie basata su quell’epoca intitolandola Happy Days centrando la trama sulle vicende di un’intera famiglia, i Cunningham, della quale uno dei protagonisti era proprio Ron Howard, ovvero Ritchie, il figlio di Howard e Marion.

In parole povere si può dire che senza American Graffiti, forse la sitcom di successo Happy Days non avrebbe mai avuto la stessa fortunata storia. Per la prima volta, quindi, avvenne un fenomeno di emulazione pressoché universale che coinvolse anche il linguaggio, la moda e lo stile giovanile che poi venne seguito da altri capolavori come Greese del 1978.

Sapevate, inoltre, che Happy Days ebbe anche una serie animata. Infine, ecco perché nella versione italiana di Happy Days mancavano le risate di sottofondo.