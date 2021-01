Happy Days: ricordate il personaggio di Pat Morita, il Miyagi di Karate Kid?

Per vincere domani - The Karate Kid, così come tutta la famosa tetralogia di Karate Kid, ha reso celebre attori come Ralph Macchio (il giovane protagonista Daniel LaRusso) e diede risalto ad altri attori, tra cui Noryuki “Pat” Morita.

Proprio quest'ultimo, grazie alla sua interpretazione del Maestro Miyagi, ricevette anche una candidatura come miglior attore non protagonista agli Oscar del 1985.

Ora come ora sarebbe difficile immaginarci un altro interprete per il grande e saggio Maestro Miyagi, eppure Pat Morita non fu la prima scelta per quel ruolo: prima di lui erano stati selezionati gli attori Toshirō Mifune e Mako. Morita, all’epoca cinquantenne, venne inizialmente scartato perché considerato un attore troppo comico.

Le motivazioni erano legate proprio al fatto che sul finire degli anni settanta-inizio ottanta Pat Morita era parecchio conosciuto grazie alla serie tv Happy Days, dove interpretava Matsuo “Arnold” Takahashi, il proprietario della tavola calda Arnold’s.

Erano molte le puntate dove Arnold appariva da protagonista, pur non essendo uno dei personaggi principali. Ma era un attore geniale e rispettato da tutto il cast, come non ricordare la puntata del suo matrimonio celebrata in puro stile orientale con il duro Fonzie con tanto di Kimono.

A causa del suo background comico, il produttore di The Karate Kid, Jerry Weintraub temeva che il pubblico potesse non prendere sul serio Morita per il ruolo. Il cambio di idea fu esilarante: l’attore si fece crescere la barba per avere più autorità e aggiunse l’accento giapponese alla sua parlata, impressionando il produttore durante i provini.

Sapevate, inoltre, che Happy Days ebbe anche una serie animata. Infine, ecco perché nella versione italiana di Happy Days mancavano le risate di sottofondo.