Happy Days: ricordiamo quella reunion del cast nel 2019

Il pubblico è entrato in visibilio dopo che Ron Howard, 45 anni dopo la fine della serie, ha postato un selfie di gruppo con tutti i membri storici del cast di Happy Days.

Proprio in occasione dei 45 anni di Happy Days, a novembre del 2019 anche per ricordare il compianto Gary Marshall, il creatore della serie scomparso nel 2016, ci fu una reunion del cast del famoso telefilm.

In quell'occasione i protagonisti di Happy Days si sono fatti un selfie che Ron Howard, l'indimenticabile Richard Cunningham e uno dei registi più famosi del panorama hollywoodiano, ha voluto pubblicare su Instagram.

Il web letteralmente impazzì per la foto che mostrava, oltre al sopracitato Ron Howard, anche Henry Winkler l'interprete di Fonzie (ecco che fine ha fatto dopo Happy Days) e gli amici di Richie, Potsie e Ralph, cioè Anson Williams e Don Most, e Marion Ross, mamma Cunningham.

I commenti dei fan confermarono l'amore per la serie televisiva anche da parte di persone che non erano ancora nati proprio negli anni gloriosi della messa in onda originale di Happy Days. Nel selfie mancavano, purtroppo, papà Howard Cunningham, interpretato da Tom Bosley, morto nel 2010 a 83 anni per un cancro ai polmoni, ed Erin Moran, la “sottiletta” Joanie del serial, sorellina di Richie, morta anche lei a causa di un tumore nel 2017.

Lo scopo della reunion fu anche quella di raccogliere fondi per mantenere aperto il teatro fondato da Gary Marshall a Los Angeles. Purtroppo, a proposito di perdite, recentemente ci ha lasciati anche Warren Berlinger, l'interprete del Sergente Betchler in Happy Days.