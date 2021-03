Happy Days: quella volta che Ron Howard si salvò dall'arruolamento per il Vietnam

Happy Days è andato in onda per 11 stagioni, rendendola una delle serie più longeve della ABC. È durato più a lungo dei suoi numerosi spin-off, tra cui Laverne & Shirley e Mork & Mindy, e per questo motivo nasconde alcune curiosità molto interessanti.

Una di queste riguarda proprio Ron Howard, l'interprete di Richie Cunningham in Happy Days. Howard si era iscritto alla scuola di cinema della University of Southern California con l'intenzione di dedicarsi, in futuro, proprio alla direzione e alla sceneggiatura. Durante gli studi, però, è scoppiata la guerra del Vietnam, ma Howard era già diventato famoso in The Andy Griffith Show nel ruolo di Opie Taylor, ma ha anche avuto diversi ruoli da ospite in altri programmi televisivi classici come ad esempio su M * A * S * H.

Detto questo, la sua infanzia da piccola star non era quella che adorava devotamente, ma la sua futura illustre carriera continuò non per un cambiamento di passione, ma per il desiderio di evitare la guerra del Vietnam. Queste le sue parole:

"La guerra era ancora in corso e io avevo un numero di progetti che richiedeva poche persone. Ma avevo letto da qualche parte che se il mio lavoro poteva essere direttamente correlato all'assunzione di 30 o più persone, sarebbe valso un differimento per prendere parte alla guerra. Ho pensato, 'se questa serie funzionasse, scommetto che potrei ottenere quel differimento' e dato che tutti i miei progetti erano assolutamente bassi come numero di persone, ho dovuto accettare di prendere parte ad Happy Days per evitare di arruolarmi per la guerra. Almeno lì avevo un team di legali che mi avrebbero aiutato nel caso in cui mi avessero ugualmente arruolato".

Cosa ne pensate di questa curiosità? Sapevate inoltre che anche il cast di Happy Days aveva avuto delle controversie e che esiste una serie animata della celebre sitcom?