Happy Days: ci sarà mai un sequel o un reboot della serie? Cosa sappiamo

Sono passati più di 30 anni da quando Happy Days ha mandato in onda il suo episodio finale, terminando dopo ben 11 stagioni nel 1984, ma qualche anno fa il creatore dello show Garry Marshall ha rivelato di aver pensato di avviare un reboot.

Marshall, che ha ideato la serie, insieme agli spin-off Laverne & Shirley e Mork & Mindy, nel 2016 aveva affermato a RadioTimes.com che stava "effettivamente valutando alcune possibilità" di riavviare più di uno dei suoi classici programmi TV.

"È molto probabile che Laverne & Shirley o Happy Days tornino", aveva detto, "Ne parlano, ma ancora una volta è Paramount a possederla quindi tocca a loro decidere". All'epoca aggiunse anche che fosse improbabile il ritorno di Mork & Mindy perché “nessuno sarà mai Robin Williams. Quello era uno spettacolo molto speciale e lui un uomo molto speciale".

Happy Days è andato in onda nel 1974 e ruotava intorno all'adolescente Richie Cunningham (interpretato da Ron Howard) e alla sua famiglia. Henry Winkler è apparso originariamente in un ruolo ricorrente nei panni di Arthur "Fonzie" Fonzarelli che viveva nell'attico di famiglia, ma è stato presto promosso a personaggio regolare della serie e ha continuato a diventare il migliore amico di Richie e icona televisiva.

Un riavvio della sitcom avrebbe seguito le orme della serie di Marshall The Odd Couple, che originariamente presentava Jack Klugman e Tony Randall. È stato reinventato dalla CBS nel 2015, con l'ex attore di Friends Matthew Perry nei panni di Oscar Madison, Thomas Lennon nei panni di Felix Ungar e lo stesso Marshall in un ruolo da ospite come il padre di Oscar. Marshall, però, aggiunse anche che se Happy Days fosse stato riavviato, avrebbe cercato un altro attore sconosciuto per interpretare Fonzie.

Nel 2019, l'idea del revival è tornata nuovamente in auge dopo che l'ABC aveva acquistato i diritti di produzione da Cathy Silvers, la figlia della leggenda della commedia Phil Silvers che ha anche interpretato l'amica di famiglia di Cunningham Jenny Piccolo nella serie originale. In un'intervista con TooFab, Silvers aveva affermato che era "tempo" per un ritorno della commedia classica.

"Adesso ci sto lavorando con gli sceneggiatori. Perché ora ha senso. Stiamo aspettando il via libera, ma io sono a bordo", aveva affermato l'attrice. La nuova versione si sarebbe chiamata Happy Days Again e avrebbe mostrato il personaggio di Silvers nei panni della proprietaria del ritrovo della banda, l'Arnold's.

Invece di hamburger, patatine fritte e malti di cioccolato, il ristorante di Jenny Piccolo avrebbe servito piatti sani. Sebbene nessun altro attore coinvolto nell'originale Happy Days avesse pubblicamente espresso interesse a far rivivere i propri personaggi, Silvers aveva dichiarato a TooFab che nella sua mente, Fonzie di Henry Winkler, Richie Cunningham di Ron Howard e Marion Cunningham di Marion Ross avrebbero fatto parte del nuovo spettacolo. Allo stato attuale, però, non è visto ancora nulla.

Sapevate, inoltre, che Happy Days ebbe anche una serie animata. Infine, ecco perché nella versione italiana di Happy Days mancavano le risate di sottofondo.