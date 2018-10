Happy!, follia al quadrato in tempo di Pasqua nel teaser trailer della seconda stagione

Nella notte durante il New York Comic-Con è stato ufficialmente rilasciato il primo trailer della seconda stagione di Happy!, iconoclasta e dissacrante serie tv prodotta da Syfy e distribuita in Italia da Netflix.

La seconda stagione lascerà alle spalle l'ambientazione natalizia dei primi episodi e sarà ambientata durante il periodo della Pasqua.

"So che molte persone pensano che ci siamo spinti un po' troppo in là nella nostra prima stagione", ha dichiarato Patton Oswalt, che nella serie tratta dall'omonimo graphic novel di Grant Morrison e Darick Robertson presta la voce al celebre unicorno Happy. "Il mio consiglio è di aspettare di vedere i nuovi episodi!", ha aggiunto con un sogghigno.

Il protagonista Christopher Meloni (che in questa seconda stagione sarà anche regista di uno degli otto episodi) ha affermato: "È più grande, più cattiva, più esplosiva di quanto il pubblico possa mai immaginare".

Il trailer, che come al solito trovate in calce alla notizia, offre anche un primo sguardo alle guest star della seconda stagione, il wrestler Big Show e Ann-Margret, nonché scorci di risse geriatriche, suore esplosive, coniglietti di Pasqua psicopatici e ragazzi senza pelle.

Secondo voi si riuscirà a superare il livello di Preacher? Fatecelo sapere nei commenti! Happy! 2 arriverà nel corso del 2019.