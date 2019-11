Harbinger recluta le Leggende nel teaser di Crisi sulle Terre Infinite

Crisi sulle Terre Infinite sta arrivando, e c'è bisogno anche delle Leggende per salvare il multiverso. Vediamo insieme il teaser abbinato al quarto show dell'Arrowverse.

"Benvenuti nell'area gioiosa".

Ma, ovviamente, la nostra Sara Lance (Caity Lotz) era ironica nel dirlo, poichè la Crisi sta arrivando, e l'Harbinger di Audrey Marie Anderson è stata mandata da The Monitor per reclutare gli eroi che aiuteranno a fermarla.

L'episodio del 14 gennaio 2020 di Legends of Tomorrow è l'ultimo dedicato al mega-crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, e in testa alla notizia potete trovare il teaser abbinato allo show dedicato agli eroi che viaggiano quotidianamente nel tempo e nello spazio (o almeno, quelli a cui sarebbe tecnicamente permesso farlo, sorry Barry). Nel video vediamo anche Brandon Routh, qui in versione Ray Palmer, ma che ricordiamo nel crossover vestirà anche i panni del Superman di Kingdom Come.

Intanto, a proposito di Superman, il teaser di Crisi abbinato a Supergirl ci anticipa un altro iconico momento della storia dell'eroe proveniente da Krypton.

Il network su cui andrà in onda l'atteso evento, The CW, ha inoltre diffuso le prime immagini degli eroi riuniti per combattere la Crisi.

Ma cosa accadrà secondo voi? Qualcuno si dovrà davvero sacrificare per il bene del Multiverso? E chi, invece, si salverà? Fateci sapere nei commenti.