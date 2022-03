The Hardy Boys 2: un nuovo mistero per i fratelli Hardy nel trailer della seconda stagione

The Hardy Boys sta per tornare. Hulu ha infatti appena pubblicato il trailer della seconda stagione dello show che segue due fratelli adolescenti (interpretati da Rohan Campbell e Alexander Elliot) coinvolti in misteri soprannaturali. Tratta dagli omonimi libri di Edward Stratemeyer, esiste anche un videogioco basato sulla storia di The Hardy Boys.

Sin dalle prime immagini del trailer veniamo subito catapultati negli anni '80, dove i fratelli Frank e Joe stanno provando a godersi il sole di Bridgeport dopo tutto quello che è successo nella prima stagione. Sono passati sei mesi dal primo caso degli Hardy Boys, che ha coinvolto una società segreta e un artefatto antico, e i ragazzi passano le giornate come normali adolescenti. Tuttavia un nuovo mistero soprannaturale coinvolgerà il loro amico Dennis, scomparso misteriosamente nel bosco. Questo evento sarà inoltre collegato ai nuovi incubi di Frank, che coinvolgono proprio Dennis. Dal trailer sembrerebbe che una nuova società segreta potrebbe essere coinvolta in questa sparizione. Il resto è però un mistero, che potremo cercare di risolvere con i protagonisti solo dal 6 Aprile, quando gli episodi arriveranno su Hulu.

Per la seconda stagione di The Hardy Boys torneranno le star Keana Lyn, Adam Swain, Cristian Perri e Riley O'Donnell. I nuovi membri del cast includono invece gli attori canadesi Krista Nazaire e Sadie Munroe.

Ma come vederle lo show in Italia? Secondo quanto riportato The Hardy Boys uscirà su Disney+ nel corso del 2022, mentre si parla da tempo dell'arrivo di Hulu nel nostro Paese.