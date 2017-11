Harewood si ispira ai fumetti per interpretare Martian Manhunter in Supergirl!

Sebbene non lo vedremo comparire nel crossover della prossima settimana, il ruolo di Martian Manhunter all’interno del serial dedicato aha indubbiamente assunto un importanza cruciale. A quanto pare, l’interprete si sta ispirando ad alcuni vecchi fumetti del marziano...

Secondo quanto dichiarato dallo stesso David Harewood durante una recente intervista, l’attore, al fine di poter interpretare al meglio l’iconico personaggio DC Comics, avrebbe riletto i propri fumetti preferiti su J'Onn J'Onzz, apprendendo la religione, la mitologia e la cultura marziana.



Harewood ha dichiarato di apprezzare in particolare il lavoro di John Ostrander e Tom Mandrake, i quali hanno rispettivamente scritto e disegnato le avventure del personaggio risalenti al lontani anni ’90.



“Adoro davvero la gestione di John Ostrander su Martian Manhunter, è brillante. Ci sono un paio di storie di rilievo. È dove racconta di essere un filosofo ed un manhunter, e presta uguale attenzione ad entrambe le attività. [Nello show], invece, ha un solo modo di vedere le cose. Ora che suo padre gli ha ricordato il proprio retaggio, J'Onn potrà fare un passo indietro e affrontare la vita in maniera più rilassata.”



Supergirl torna lunedì sulla rete statunitense The CW con la prima parte del crossover “Crisis on Earth-X”. Avete già visto il nuovo trailer rilasciato nelle ultime ore e incentrato sulla misteriosa Terra-X?