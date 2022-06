Harley Quinn 3, arriva il trailer della serie animata: c'è anche James Gunn!

Mentre arrivano le prime informazioni sulla data di uscita della terza stagione della serie animata di Harley Quinn, la Warner Bros ci fa dare uno sguardo ad alcune immagini dello show in un nuovo teaser, in cui vediamo anche la versione animata di James Gunn!

Nella clip Harley Quinn augura a Poison Ivy un "felice anniversario di due settimane" e le presenta la testa della Suicide Squad Amanda Waller come regalo in un sacco per cadaveri. Un inizio sicuramente promettente, che prosegue mostrando una serie di cose piuttosto strane. Proprio in questa fase vediamo Gunn in versione animata, che ovviamente ha la voce dell'originale.

"Mi sono aggrappato a questa cosa per un po'. Da grande fan dello show, è un onore incredibile! Grazie alla gang di #HarleyQuinn per il divertimento (PS il mio film biografico su Thomas Wayne sarà un CAPOLAVORO!)" ha detto il regista in un post Twitter. Nella clip Gunn appare con i suoi capelli bianchi e gli occhiali squadrati, ed è seduto su una sedia vibrante mentre stringe tra le mani quella che sembra essere la sceneggiatura del suo film nell'universo di Thomas Wayne.

Troverete tutto questo nel video in cima all'articolo. Se invece siete curiosi di vedere altro, ecco il vecchio teaser di Harley Quinn 3 pubblicato a Ottobre. Noi, ovviamente, restiamo in attesa di novità dal Comic-Con di San Diego.