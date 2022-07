Harley Quinn 3: lontanissima dai fumetti, ma c'è una citazione esilarante

Fra gli appassionati di serie animate tratte dall'universo di The Batman, chi stia seguendo da vicino lo show su Harley Quinn si sarà accorto dell'enorme distanza fra questa versione del personaggio e quella contenuta nei fumetti. Ma ora la serie ha ricreato una delle scene più note ed esilaranti dell'originale.

Negli ultimi giorni, il personaggio interpretato in live-action da Margot Robbie ha ottenuto nuovo lustro e interesse nella sua versione animata grazie all’arrivo del trailer della terza stagione su Harley Quinn, che si guadagna un bel divieto red band e vede addirittura un cameo di James Gunn in Harley Quinn, quantomeno nella sua versione animata. Come avranno avuto modo di notare gli appassionati dello show, questa versione di Harley si discosta molto rispetto a quella dei fumetti e sceglie di concentrarsi piuttosto su tutta una serie di riferimenti metatestuali, piuttosto, alle versioni presentateci in Suicide Squad di David Ayer e The Suicide Squad di James Gunn.

Fra le tante, ha persino ricreato quella che viene considerata una delle scene peggiori di Margot Robbie nel film di Ayer, dandole nuova credibilità e una degna presenza (stavolta) su piccolo schermo. Quasi strizzando l’occhio, in un certo senso, alla tanto agognata e richiesta Ayer’s Cut. Ma ora lo show si è lanciato in una reference inedita, che lo ha avvicinato di molto (seppur per un istante) a una delle scene più eccentriche ed esilaranti che riguardano Harley Quinn. Nei fumetti, la scena in questione è contenuta in Harley Quinn #17, scritto da Stephanie Phillips con illustrazioni di Riley Rossmo

In questo episodio, Harley, Batwoman e Kevin salvano il sindaco di Gotham dalle grinfie di Verdict, che aveva fatto incolpare Harlet per omicidio e l’aveva fatta rinchiudere in prigione. Ottenuta così la riabilitazione e le scuse del sindaco, Harley gli fa una proposta che ha dell’assurdo: rinominare Central Avenue come Harley Avenue. La stessa cosa avviene nello show animato, con Harley che sogna fin dall’inizio di vedersi intitolata addirittura un’autostrada. E alla fine ottiene quanto chiesto, vedendosi addirittura costruita il cavalcavia più pericoloso di tutta la città: ovviamente, visto che parliamo della folle Harley Quinn. Avevate notato l’analogia? Ditecelo nei commenti!