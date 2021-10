Harley Quinn 3: la serie animata con Kaley Cuoco torna con un nuovo esilarante trailer

Negli ultimi anni non molte produzioni hanno potuto contare sul clamore e il successo di Harley Quinn, la serie animata dedicata all'omonima supercriminale creata da Paul Dini e Bruce Timm. E in vista del suo lancio su HBO Max, al DC FanDome è stato rilasciato un nuovo esilarante trailer.

Come potete vedere nel video posto in calce alla notizia, accanto a Harley Quinn appare anche King Shark e i due provano a coinvolgere il pubblico scusandosi per i ritardi nella produzione e per la scarsa qualità delle immagini mostrate che, essendo ancora incomplete, appaiono in bianco e nero.

Non abbiamo ancora una data specifica per l'uscita di Harley Quinn 3, inizialmente si pensava che la serie sarebbe arrivata entro la fine del 2021 ma ovviamente, come molte altre produzioni, anche questa è stata rallentata dalla pandemia. Dunque è possibile che lo show con Kaley Cuoco faccia il suo debutto su HBO Max a 2022 inoltrato.

Harley Quinn è stata rinnovata per una terza stagione ormai più di un anno fa, e in molti speravano che questa serie animata molto sui generis potesse continuare. Tra l'altro, nei mesi scorsi ha fatto particolarmente discutere la censura di una scena di Harley Quinn, per la precisione una scena di sesso orale tra Catwoman e Batman. Dunque, sebbene gli sceneggiatori abbiano piena libertà, talvolta questi devono comunque rispettare alcune "regole di buon costume".

