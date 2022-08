Harley Quinn 3, lo showrunner anticipa l'amicizia con Batgirl: 'Si avvicineranno molto'

Mentre in casa Warner Bros. Discovery viene tutto rimesso in discussione dopo la cancellazione di Batgirl e un generale riassetto organizzativo, lo showrunner della serie animata di Harley Quinn targata HBO Max ci anticipa qualcosa sui nuovi episodi e il rapporto con Batgirl.

Non sappiamo cosa riserverà il futuro alle produzioni HBO Max (delle voci vorrebbero una programmazione più dedicata agli unscripted original che alle scripted series), ma intanto possiamo dare un'occhiata a ciò che ci riserva il presente della serie animata di Harley Quinn, attualmente giunta al quarto episodio della terza stagione.

E secondo lo showrunner Patrick Schumacker ne vedremo delle belle, specialmente in relazione alla dinamica che si sta creando tra Harley Quinn e Batgirl:"Sono così simili nella loro cadenza e nel loro modo di parlare, che credo funzioni alla grande" afferma lo sceneggiatore.

"Specialmente in questa stagione dello show iniziamo a vedere Harley e Batgirl che si avvicinano sempre di più trovando degli aspetti che condividono entrambe. E credo che ciò metta davvero in evidenza questo tema, e quest'idea che i due personaggi che abbiamo davanti sono un po' come sorelle... Perché lo sono letteralmente [le doppiatrici di Harley e Batgirl sono infatti le sorrelle Kaley e Briana Cuoco]" conclude Schumacker.