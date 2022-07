Harley Quinn 3, ecco il trailer red band dello show HBO: violenza garantita!

HBO Max ha condiviso online il trailer rad band per l'attesissima terza stagione di Harley Quinn, che è pronta a fare il suo ritorno il 28 luglio con i primi tre episodi sulla piattaforma. Lo show continuerà con un episodio a settimana fino al 15 settembre.

Il video, che arriva dopo l'ultimo trailer rilasciato di Harley Quinn 3 e che vi lasciamo in calce alla notizia, promette tanta volgarità e violenza in arrivo nella nuova stagione ambientata per le strade di Gotham City. Come anticipato, le puntate si concentreranno sulla relazione tra Harley e Ivy ma anche su Joker e Gordon, in competizione per la carica di sindaco.

La serie segue le avventure di Harley Quinn, iniziate dopo la rottura con il Joker. La storia è incentrata su Harley, Poison Ivy e altri reietti DC tra cui King Shark, Clayface e Doctor Psycho, mentre cercano di aiutarsi a vicenda per guadagnarsi un posto al tavolo più grande della malvagità: la Legion of the Doom. La seconda stagione si è conclusa con Harley e Ivy finalmente insieme, dopo il matrimonio fallito di Ivy con Kite Man.

In attesa del debutto dello show, vi ricordiamo che anche il regista di Guardiani della Galassia e di Suicide Squad, James Gunn, sarà presente in Harley Quinn 3 e interpreterà se stesso!