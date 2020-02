Harley Quinn: Alfred Molina sarà la voce di Mister Freeze nella serie animata DC

Nel corso del talk show DC Daily, i produttori della serie animata Harley Quinn hanno rivelato che Alfred Molina si è unita al cast di doppiatori della serie per dare vita al personaggio di Mister Freeze, il celebre villain dei fumetti di Batman.

L'attore, che aveva già partecipato a un film dell'Universo Marvel con il ritratto indimenticabile del suo Dr. Otto Octavius / Dottor Octopus in Spider-Man 2 diretto da Sam Raimi, compirà il suo passaggio alla DC prestando la propria voce a uno dei villain più tragici e umani dell'universo di Batman. I fan dell'attore e della serie animata non dovranno attendere a lungo perché la seconda stagione dello show sarà disponibile già il prossimo aprile. I produttori dello show, inoltre, hanno anche rivelato nel corso del talk che Sanaa Lathan, doppiatrice veterana de I Griffin, presterà la propria voce a Catwoman.

In una recente intervista, Kaley Cuoco - che nell'originale doppia il personaggio di Harley Quinn - ha parlato delle differenze con l'interpretazione di Margot Robbie nei film del DC Extended Universe al cinema: "Ci sono state tante Harley Quinn diverse, e Margot Robbie ha fatto un ottimo lavoro con lei in Suicide Squad, così ho deciso di volermi differenziare da loro. All'inizio volevano che usassi un forte accento di Boston, ma ho spiegato agli showrunner Justin e Patrick che la mia voce si riconosce facilmente, sarebbe stato un po' sciocco se avessimo fatto finta che non fosse Kaley a recitare. Alla fine è diventata io che urlo nel microfono, c'è molto di me e l'ho un po' fatta diventare una mia opera. Lo show è unico".

Molti, tra cui la stessa Kaley Cuoco, sono rimasti sorpresi dalla crudezza delle situazioni e dei dialoghi della serie, non aspettandosi questo livello da una produzione presente nel servizio streaming ufficiale della DC Comics: "Dopo aver letto anche solo le prime pagine del copione e quell'inizio, sono scoppiata a ridere. Capisci subito che sarà una serie molto politically incorrect e fuori di testa. Ma gli scrittori ci hanno messo tutta la loro abilità, creando anche situazioni tipo la possibile relazione tra Harley e Ivy... Chi l'avrebbe mai detto?".

Al fianco di Kaley Cuoco, il cast vocale include anche Lake Bell nei panni di Poison Ivy, Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) nei panni di Joker, Ron Funches (Powerless) nei panni di King Shark, JB Smoove nei panni di Frank the Plant, Jason Alexander (Seinfeld) nei panni di Sy Borgman, Wanda Sykes (Black-ish) nei panni della Regina delle favole, Giancarlo Esposito (Breaking Bad) nei panni di Lex Luthor, Natalie Morales (Bojack Horseman), Jim Rash nei panni dell'Enigmista, Diedrich Bader nel ruolo di Batman, Tony Hale nel ruolo del Dr. Psycho, Chris Meloni (Happy!) nel ruolo del Commissario Gordon, Rahul Kohli (iZombie) nel ruolo dello Spaventapasseri, Sanaa Lathan (The Twilight Zone) nel ruolo di Catwoman, Vanessa Marshall come Wonder Woman e Jacob Tremblay nel ruolo di Robin.

