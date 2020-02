Harley Quinn: ecco cosa è successo nel sorprendente finale della prima stagione

La seconda stagione di Harley Quinn uscirà presto in America e proseguirà le vicende narrate nelle prime tredici puntate, culminate in un finale che non ha mancato di stupire gli spettatori.

La tredicesima puntata, intitolata The Final Joke, inizia con l'apparente morte di Poison Ivy per mano di Joker. Harley decide dunque di vendicare la sua velenosissima amica mettendo in piedi un piano per scovare, insieme a Batman, il nascondiglio del clown più famoso di Gotham. Purtroppo la loro missione fallisce, e Joker rapisce e tortura i membri della squadra di Harley. È allora che lei decide di tentare di salvarli, e nel farlo torna ad indossare il suo vecchio costume da giullare. Non c'è tregua per la protagonista: il suo avversario riesce ancora ad avere la meglio su di lei e i suoi scagnozzi la portano presso la fabbrica di acido (nota ai fan di Batman), per gettarla in una vasca piena di particolari sostanze chimiche che faranno in modo di riportarla ad essere una semplice psicologa. Vicino alla vasca c'è però qualcosa di strano: stanno crescendo delle rose, segno che Ivy è ancora viva e sta venendo in suo soccorso.

Alla fine è Joker ad essere scaraventato nel liquido, mentre Gotham è scossa da un terribile terremoto. Con Gotham in fiamme, Joker sepolto e Batman scomparso, il gruppo di villain contempla tutta quella distruzione. Ivy abbraccia Harley e quest'ultima dichiara: " È tutto così bello ". Che questa possa essere la base per la futura relazione romantica con Ivy già preannunciata?

Un finale catastrofico, ma anche poetico, soprattutto se sei un villain che ama distruggere e creare scompiglio. Prima dei titoli di coda vediamo però ricomparire la mano di Joker da sotto le macerie, accompagnata dalla sua tipica risata... ma ben presto quella mano bianca diventa di un normale colore roseo e la risata isterica svanisce nel nulla. Joker ha davvero perso ciò che lo caratterizza a causa del liquido in cui è stato immerso?