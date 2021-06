Harley Quinn: DC ha censurato una scena di sesso tra Batman e Catwoman: ecco perchè

Lo scorso anno Harley Quinn è stata rinnovata per una terza stagione e a quanto pare nel corso della sua produzione, gli showrunner hanno dovuto sottostare ad una particolare forma di censura della DC. Non è stato possibile infatti mostrare come preventivato, una scena di sesso tra Batman e Catwoman.

Nel corso di una recente intervista con Variety Justin Halpern, il co-creatore e produttore esecutivo di Harley Quinn, ha rivelato quanto è stato bello fare uno show interamente basato sulle storie di supercriminali: "È incredibilmente gratificante utilizzare personaggi che sono considerati cattivi perché hai molto più margine di manovra".

Halpern ha poi parlato di quanto invece, con i classici supereroi non è possibile raccontare storie fuori dagli schemi, in quanto sono esempi per il bambini di tutto il mondo. Così ad esempio, la DC ha preferito non portare in scena un montaggio in cui Batman e Catwoman facevano sesso: "Un perfetto esempio di tutto ciò è in questa terza stagione di Harley Quinn. Abbiamo avuto un momento in cui Batman avrebbe potuto fare qualcosa con Catwoman", ha detto Halpen. "E la DC era tipo, 'Non puoi farlo. Non puoi assolutamente farlo.' Loro volevano dire: 'Gli eroi non lo fanno'. Quindi, abbiamo detto: 'Stai dicendo che gli eroi non possono fare sesso?' E loro dicevano: 'No, è che vendiamo giocattoli sui supereroi. È difficile vendere un giocattolo se Batman fa questo genere di cose'".

Non è la prima volta che la storia di Harley Quinn viene censurata, ma in generale, gli showrunner della serie hanno grande libertà.