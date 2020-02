Harley Quinn: la seconda stagione della serie animata DC Universe arriverà ad aprile

Nonostante lo scarso successo della sua omonima in carne ed ossa interpretata da Margot Robbie, la sie animata con protagonista Harley Quinn è stata ben accolta dal pubblico, tanto da essere confermata per una seconda stagione, che arriverà il prossimo aprile.

La prima stagione è appena terminata e, contrariamente alle aspettative, la seconda da è propria dietro l'angolo: l'antieroina in blu e rosa tornerà il 3 aprile e con lei tantissimi dei personaggi che, nonostante siano ben noti al pubblico, hanno sempre un posto speciale nel cuore dei fan DC.

Al fianco di Kaley Cuoco, che doppia la protagonista, il cast vocale include anche Lake Bell nei panni di Poison Ivy, Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) nei panni di Joker, Ron Funches (Powerless) nei panni di King Shark, JB Smoove nei panni di Frank the Plant, Jason Alexander (Seinfeld) nei panni di Sy Borgman, Wanda Sykes (Black-ish) nei panni della Regina delle favole, Giancarlo Esposito (Breaking Bad) nei panni di Lex Luthor, Natalie Morales (Bojack Horseman), Jim Rash nei panni dell'Enigmista, Diedrich Bader nel ruolo di Batman, Tony Hale nel ruolo del Dr. Psycho, Chris Meloni (Happy!) nel ruolo del Commissario Gordon, Rahul Kohli (iZombie) nel ruolo dello Spaventapasseri, Sanaa Lathan (The Twilight Zone) nel ruolo di Catwoman, Vanessa Marshall come Wonder Woman e Jacob Tremblay nel ruolo di Robin.

Per non perdere neanche un dettaglio in merito, passate dal nostro approfondimento sul primo finale di stagione, mentre se siete ansiosi di sapere se, e come, vi evolverà il rapporto tra Harley e Poison Ivy sarete felici di sapere che nei prossimi episodi nascerà una relazione lesbo tra le due villain... E non è detto che persino Margot Robbie non partecipi allo show!