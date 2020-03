Harley Quinn, un episodio legato alla serie Batman riscriverà la storia di Joker e Harley!

In attesa di una conferma ufficiale per una terza stagione, ora che la Warner si prepara a lanciare il servizio di streaming on demand HBO Max, gli showrunner di Harley Quinn Patrick Schumacker e Justin Halpern hanno anticipato dei dettagli intriganti per la seconda stagione della serie animata.

Nello specifico, Schumacker ha parlato di un episodio interamente flashback che cambierà la storia di Harley e Joker, nonché della co-protagonista Poison Ivy.

"Dobbiamo anche fare un episodio di flashback davvero interessante che è un po' un omaggio a Batman: The Animated Series, ma che rivisiterà e rielaborerà la storia delle origini sia di Harley che di Joker, nonché quella del primo incontro fra Harley e Ivy. C'è una grande rivelazione riguardo molti dei sentimenti che Harley provava per il Joker, e che forse non avrebbero dovuto esserci. Che forse molti di questi erano basati su tante bugie, e più di questo non dirò", ha condiviso Schumacker.

La citazione a Batman: The Animated Series farà sicuramente felici i fan della DC, dato che fu proprio durante l'iconico programma degli anni '90 che il personaggio di Harley Quinn debuttò per la prima volta in assoluto prima di spostarsi sulle pagine dei fumetti: creata da Paul Dini e Bruce Timm, la folle spalla di Joker fu presentata al mondo l'11 settembre 1992 durante l'episodio "Un Piccolo Favore".

Cosa ne pensate di questa anticipazione? E quali sono le vostre aspettative? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo trailer di Harley Quinn 2, nel quale compaiono anche Batgirl e Catwoman.