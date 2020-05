Harley Quinn, fan in estasi per il bacio con Poison Ivy nel nuovo episodio

Finalmente è arrivato: il bacio tra Harley Quinn e la sua partner Poison Ivy ha visto la luce nella nuova puntata della serie animata Dc in streaming per ora solo sulla piattaforma DC Universe.

Se siamo abituati a vederle insieme nei fumetti DC Comics, era la prima volta che il bacio saffico tra Harley e Poison avveniva in forma animata. Nel nuovo episodio, "There's No Place To Go But Down", l'epilogo romantico si concretizza alla fine di un'esilarante azione di salvataggio da parte di Poison Ivy, dopo aver rincorso questo momento per l'intera serie.

E se anche in una puntata viene svelato l'inizio della storia d'amore tra Harley Quinn e Joker, tra i loro alti e bassi, si pone invece in primo piano la romantica relazione tra le due villains, compagne d'avventura, che dopo l'ultimo episodio ha fatto impazzire i fan dello show animato del Dc Universe.

L'eroina dark doppiata egregiamente da Kiley Cuoco nella versione originale della serie animata sta avendo molto successo, dopo il lontano debutto del personaggio animato nella serietv Batman del 1992. Il personaggio della psichiatra pazza sta invece per avere un'altra sorte nella sua versione comics: il fumetto di Harley Quinn sta per concludersi.

Cosa ne pensate del tenero esito dell'ultima puntata della serie animata "Harley Quinn"? E chissà che questo momento romantico non possa essere trasposto anche in live-action, vi piacerebbe vedere la storia d'amore tra le due anti-eroine al cinema o in una serie tv?