Harley Quinn senza freni: nel nuovo trailer della serie Harley mostra il seno al pubblico

Dopo il poster di Harley Quinn 4 con la nave a forma di pene, l'acclamata e scorrettissima serie tv animata per adulti di HBO Max basata sul personaggio DC Comics ha rilanciato con un trailer ancora più estremo.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, nel nuovo teaser trailer della quarta stagione di Harley Quinn la protagonista ad un certo punto si gira verso la cinepresa e solleva sfrontatamente il suo iconico top bianco, per mostrare i seni al pubblico: chiaramente al momento l'inquadratura è censurata, ma sui social i fan si stanno domandando se la serie andrà fino in fondo e mostrerà integralmente le grazie della supereroina durante la messa in onda della puntata.

I dettagli della trama per questa quarta stagione di Harley Quinn sono ancora segreti, ma sappiamo che per i prossimi episodi i creatori della serie Patrick Schumacker e Justin Halpern si sono allontanati dai loro ruoli di showrunner, con Sarah Peters subentrata per sostituirli. Anche il futuro dello show di Harley Quinn rimane un mistero per ora: lo spettacolo, molto popolare soprattutto in America, è stato un grande successo per lo streamer, ma il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha confermato che Harley Quinn continuerà ad essere prodotta. I fan devono aspettarsi nuove stagioni? Staremo a vedere.

