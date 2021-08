Harley Quinn, Kaley Cuoco incredula delle libertà di cui gode la serie: 'È davvero folle!'

In un mondo in cui le censure nel campo dell'intrattenimento sono all'ordine del giorno (ricordiamo la recente censura nei fumetti di Batman per la scena di sesso con Catwoman), c'è uno show a cui viene data non poca libertà creativa, con grande stupore della sua protagonista: la serie animata di Harley Quinn su HBO Max.

Recentemente rinnovata per una terza stagione, Harley Quinn con protagonista Kaley Cuoco è sicuramente un pezzo forte della piattaforma streaming di WarnerMedia HBO Max, e fa dell'irriverenza una delle sue caratteristiche principale.

E mentre il servizio si prepara ad ospitare ancora più prodotti targati DC nel prossimo futuro, la Cuoco si stupisce ancora di quanto venga le venga concesso di dire in tv nel ruolo della celebre villain.

"Non riesco a credere che continuiamo a farla franca" ha rivelato in una recente intervista "Continuavo a pensare che ci avrebbero detto 'Non potete dire certe cose in tv' [ma non è andata così]".

"Il pubblico è ossessionato dallo show e io adoro interpretare Harley Quinn" continua "Non so come sia successo, ma è tutto così folle. Ed è Harley Quinn fatta di acidi mentre sorseggia un drink da Starbucks. È così che sono solita descriverla".

Ma mentre la sua Harley Quinn domina il piccolo schermo, quella di Margot Robbie continua a conquistare gli spettatori al cinema in The Suicide Squad, il nuovo film di James Gunn. E Kaley Cuoco non potrebbe esserne più felice (contrariamente alle voci che vorrebbero una faida tra lei e Margot Robbie).

E voi, siete fan di Harley Quinn? Fateci sapere nei commenti.