Harley Quinn, Kaley Cuoco reagisce alla censura della scena di sesso tra Batman e Catwoman

La star della serie animata Harley Quinn, Kaley Cuoco, ha reagito in una storia su Instagram alla censura di una scena di sesso tra Batman e Catwoman voluta da Warner Bros., come raccontato dal produttore esecutivo dello show. In questi giorni la suddetta decisione ha fatto molto discutere mediaticamente, portando a diverse reazioni sulla vicenda.

I vertici di Warner Bros. e DC avevano deciso di non mostrare alcuni dettagli che riguardano la sfera sessuale del iconico supereroe di Gotham City.

Kaley Cuoco ha condiviso la notizia con uno screenshot pubblicato tra le storie di Instagram aggiungendo un semplice 'Lol', rimarcando il divertimento relativo alla questione censura Batman/Catwoman.



Anche un'altra star del franchise di Batman, Val Kilmer, ha pubblicato ironicamente una gif di Batman Forever in cui si vede una scena del protagonista con Chase Meridian (Nicole Kidman), chiedendosi se tra i due potrebbe esserci stato del sesso orale.

"In questa terza stagione di Harley Quinn abbiamo avuto un momento in cui Batman stava per andare con Catwoman. E la DC era tipo 'non potete farlo. Non potete assolutamente farlo. Gli eroi non lo fanno'. Quindi abbiamo ribattuto 'Stai dicendo che gli eroi sono amanti egoisti?'. E loro dicevano 'No, è che noi vendiamo giocattoli di supereroi".

Nel cast dei doppiatori di Harley Quinn troviamo anche Lake Bell, Diedrich Bader, Tony Hale e Alan Tudyk.



La stagione 3 di Harley Quinn prevede alcune novità su Joker, mai viste prima, secondo indiscrezioni.